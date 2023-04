Analiza Senado reducción de jornada laboral en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL). - El presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Barbosa Ascencio, advirtió ante senadores que las condiciones en el país no están dadas para reducir los horarios laborales de manera inmediata, como lo proponen iniciativas que están siendo analizadas en la Cámara Alta.

El representante empresarial participó en un foro convocado por el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, junto a legisladores, representantes del sector empresarial y sindical, que debatieron sobre una eventual legislación que reduzca la jornada laboral en el país.

Barbosa Ascencio subrayó que actualmente no es posible que se introduzcan esos cambios en México debido "a la alta inflación, la incertidumbre de una posible recesión en Estados Unidos, la recuperación de la etapa post Covid-19 y la disrupción de las cadenas de suministro".

Lo único que se lograría, argumentó, es que las empresas que tienen que seguir con sus trabajos por tres turnos, no puedan contratar más personal, por lo que continuarían con los mismos trabajadores y con un impacto de 360 mil pesos al año.

Recomendó que esa propuesta se analice de una manera objetiva, porque el impacto que tendría en la economía y en las empresas formales, debe ir acompañada de políticas que mejoren la productividad y el combate de la informalidad.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Francisco Hernández Juárez, aseguró que es fundamental continuar con un diálogo que impulse las reformas conforme a las nuevas condiciones del país y que incluyan los ajustes a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, la regionalización económica, y la relocalización de inversiones, cadenas productivas y empresas.

Destacó que "no se puede dejar de lado que la implementación a las reformas para la justicia laboral supone un reto importante para el sindicalismo, lo que creará un ambiente más democrático y participativo por parte de los trabajadores en la democratización de sus organizaciones, la defensa de sus derechos y la negociación de la contratación colectiva".

Gómez Urrutia dijo que estos encuentros son fundamentales para identificar las áreas de oportunidad en el mundo del trabajo, pues ayudan a fortalecer el marco legislativo en materia de derechos laborales, para garantizar a las y los mexicanos espacios y condiciones de trabajo dignas.

Desafortunadamente, señaló, las condiciones laborales en el país han atravesado por grandes desequilibrios: jornadas excesivas, condiciones peligrosas para el trabajo, discriminación y negación al disfrute de otros derechos.

Ello, advirtió, afecta directamente la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, lo que a su vez causa pobreza y desigualdad.

"Es necesario que las y los legisladores, reevaluemos las condiciones laborales en las que actualmente se encuentra millones de mexicanos", manifestó el senador de Morena.

Informó que la Comisión ha recibido una serie de iniciativas que buscan implementar modificaciones de ley a favor de la clase trabajadora, que buscan la implementación de horarios más flexibles, aumentar días de descanso, la posibilidad de trabajo remoto, e incluir permisos de maternidad y paternidad, entre otros.

"Las propuestas están encaminadas a equilibrar el ámbito laboral y personal, y sus efectos son transversales y profundos, porque ayudan a reducir la brecha de género, así como garantizar mayor salud y bienestar de las y los trabajadores", puntualizó.

La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, expresó que la carencia de tiempo implica no sólo una menor calidad de vida, sino problemas de salud, efectos de desnutrición y malnutrición, la privación de sueño, la falta de descanso y ejercicio, combinados con el estrés, lo que puede detonar en crisis de salud física y mental.

Afirmó que el tiempo está distribuido de manera injusta, en especial para las mujeres, porque ellas además de cumplir con las largas jornadas laborales, gran parte de su día cotidiano es dedicado a cuidar a hijas, hijos y familiares, y trabajar sin remuneración en la cocina y otros quehaceres del hogar.

Por tal motivo, señaló que legislar para redistribuir el tiempo en el trabajo es un acto de justicia social, porque el descanso es clave para la productividad, "sirve para tener energía, concentración, motivación y creatividad".