Analizan indagar a dueños del motel donde hallaron cuerpo de Debanhi

La investigación que derivó en el cateo al domicilio de un empleada (recepcionista) del motel Nueva Castilla podría ampliarse no sólo a otros trabajadores del establecimiento, sino incluso hasta los dueños del negocio y servidores públicos que hayan obstruido la búsqueda y con ello provocado la localización tardía del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, afirmó Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El funcionario de la FGJENL comentó que el cateo realizado el 19 de agosto en un domicilio de Apodaca tuvo por objeto la recopilación de indicios sobre la obstrucción de la investigaciones que en ese momento, el 12 de abril, se llevaban a cabo sobre la desaparición de Debanhi, y la empleada habría incurrido en falsedad en declaraciones y con ello en obstrucción de la búsqueda.

"No sólo pensamos en empleados, representantes legales o dueños del establecimiento, sino incluso en servidores públicos que pudieran haber obstruido esta investigación y que hayan generado el hallazgo tardío del cuerpo sin vida de Debanhi", precisó el vicefiscal.

Asimismo, explicó que el cateo se deriva de una investigación que se inició al ser localizado el 21 de abril el cuerpo de Debanhi en una cisterna del motel Nueva Castilla, pues el Ministerio Público que lleva la investigación principal determinó la posibilidad de que la investigación haya sido obstruida o que se hubiera cometido falsedad en las declaraciones que algunas personas dieron al MP.

La información que se obtuvo en el cateo al domicilio de la recepcionista del Nueva Castilla está siendo procesada, y el MP está en espera de la autorización de jueces federales para determinar si hay más personas implicadas en obstrucción del caso y falsedad en declaraciones.

Durante la diligencia a la casa de la recepcionista se encontraron una computadora, aparatos de telefonía celular y unidades de almacenamiento USB, equipos que ya fueron recopilados por el Ministerio Público y están siendo analizados.

Orozo Suárez agregó que "hay información que amerita autorización judicial, para su procesamiento, el MP ya hizo esa solicitud y está en espera de la autorización para poder recolectar conforme a la ley, la información que es de interés para la investigación".

Estimó que este miércoles se obtenga la autorización que será incorporada a la carpeta de investigación y podrá analizarse esta información "que esencialmente tiene por objeto determinar quiénes son las personas que obstruyeron, obstaculizaron, haciendo estéril la búsqueda de Debanhi durante varios días", pues recordó que inicialmente el personal del motel señaló que las cámaras del establecimiento sólo eran de monitoreo y no contaban con videograbaciones.

En el material asegurado a la recepcionista, dijo Orozco Suárez, se busca en general cualquier tipo de información y esto podría ser del momento que Debanhi se acerca a la cisterna, como también la comunicación que la empleada pudo tener con diversas personas.

"La intención también es buscar imágenes, videos, comunicaciones escritas o grabadas por audio que proporcionen cualquier información relativa a saber si hubo obstrucción dolosa o una indicación específica a esta empleada por parte de otros empleados, gerentes o incluso representantes legales o dueños de esta negociación", puntualizó el vicefiscal.

A pregunta expresa recalcó que pudiera ser el caso que hayan incurrido en falsedad de declaraciones a una autoridad, y justamente el cateo realizado "busca establecer quiénes son las demás personas que puedan haber incidido, influido, ejecutado, auspiciado o patrocinado esta obstrucción", a las investigaciones de la desaparición de Debanhi.

"Por supuesto presumimos que hay otros empleados, factores, representantes, administradores o incluso dueños de la negociación que pudieron haber instado a la ejecución de esta obstrucción que finalmente hizo estéril la búsqueda de Debanhi durante bastante tiempo".

Orozco Suárez expuso que por el momento no tienen conocimiento que Debanhi haya estado en la recepción del Nueva Castilla.