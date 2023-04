Analizan prohibir alcohol en trajineras de Xochimilco ante riñas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Tras la riña que se registró en trajineras de Xochimilco, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se reunirá con el alcalde, José Carlos Acosta, para analizar y atender el tema de venta de bebidas alcohólicas en los embarcaderos.

Ayer domingo se viralizo un video en el que dos grupos de jóvenes inician una fuerte pelea mientras están a abordo de una embarcación de los canales de Xochimilco.

En ese sentido, la mandataria capitalina destacó que estas áreas que atraen turistas permanentemente tienen presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para salvaguardar la integridad de los asistentes.

"El tema de las bebidas alcohólicas no ayuda", por lo que se va a valorar si podrían prohibir su venta en estos lugares.

"Hay presencia de la policía y la información, sobre todo. A veces también el tema de las bebidas alcohólicas no ayuda, entonces vamos a ver ahí con el alcalde, ¿Se acuerdan de que habíamos prohibido lo de las bebidas alcohólicas? Hay que ver si se está supervisando, no se está supervisando. Vamos a revisar con el alcalde exactamente y ver qué pasó el día de ayer", destacó.

Mientras tanto, Sheinbaum destacó que el tema de "Sí al Desarme, Sí a la Paz", ha sido muy importante para evitar y es que tan solo la semana pasada se recuperaron 64 armas "que pudieran haberse disparado".