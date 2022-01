Analizan prohibir matrimonio infantil en comunidades indígenas

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que preside Eduardo Ramírez Aguilar, analizó el proyecto de dictamen que reforma el artículo 2 de la Constitución Política, que busca garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes indígenas.

Dicha reforma pretende impedir el matrimonio infantil en las comunidades originarias, pues "resulta ser una violación inadmisible a los derechos de la niñez".

Además, busca dar mayor una protección integral de los menores que pertenecen a las comunidades indígenas del país, y considera de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.

El proyecto subraya que el matrimonio infantil está prohibido por la ley; sin embargo, señala que en algunas comunidades y pueblos persisten las uniones entre una persona adulta y, en general con, alguna niña o entre menores de edad, como consecuencia de deficiencias administrativas de los registros civiles, por creencias religiosas, pero sobre todo por usos y costumbres.

"Se trata prohibir acciones indebidas y no consentidas por los menores, ya que por su propia condición no tienen opción ni posibilidad de decidir por sí mismos, sino que quienes lo hacen por ellos los obligan a contraer matrimonio de manera forzada".

Por ello, los senadores analizan este proyecto, con el objeto de encontrar coincidencias legislativas que permitan establecer una disposición constitucional que, específicamente, en lo que se refiere a las comunidades y pueblos indígenas, impida que se violenten los derechos humanos de los menores, en especial de las niñas.

El senador Ramírez Aguilar dijo que se buscará impulsar un texto constitucional "certero y explícito", para que, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, se ponga a disposición de los legisladores.

El senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, manifestó que la Constitución ya establece en su artículo 4 el interés superior de la niñez, y es un principio que le aplica a todos en el país: "me preocupa que se tenga que reiterar para cualquier caso cuando ya se aplica a todos, pero estaré a favor".

El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que su bancada acompañará el "reforzamiento constitucional", ya que se trata de "atacar una conducta" que transgrede la dignidad de la niñez.

Por su parte, la senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu Salinas expresó que es importante reforzar la protección de las niñas, niños y adolescentes indígenas, cuando los sistemas de usos y costumbres pudieran vulnerar sus derechos.