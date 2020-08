Analizan protocolos de salud para reabrir gimnasios en la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México revisa los protocolos sanitarios para que gimnasios puedan operar; sin embargo, Claudia Sheinbaum afirmó que aún no tienen autorización para reabrir en semáforo naranja.

En videoconferencia de prensa, la mandataria detalló que las agencias Digital de Innovación Pública (ADIP), en coordinación con de Protección Sanitaria, revisan los protocolos sanitarios bajo los cuales podrían reabrir los gimnasios, lugares considerados de mayor riesgo de contagio.

"El jueves se abren los teatros en la Ciudad y las otras actividades que todavía quedan pendientes, particularmente gimnasios, pues estamos revisando los protocolos para ver cómo pueden reabrir (...) No es un tema menor los espacios cerrados donde hay la posibilidad de que haya expulsión de partículas de saliva", expresó la mandataria.

Recordó que si bien se tenía contemplado que los gimnasios reabrieran en semáforo verde, van muchos meses inactivos, por lo que, dijo, se tiene que buscar un balance para que vuelvan.

--Ocupación en hospitales, a la baja

La jefa de Gobierno dijo que existe una tendencia lenta pero a la baja en la ocupación hospitalaria y destacó que en los últimos cuatro días ha habido una reducción en ese rubro.

Anunció que a partir de este miércoles se duplicarán las pruebas de Covid-19. Ahora serán 4 mil test diarios y se aplicarán en 158 colonias prioritarias, las cuales concentran la mayor cantidad de casos activos.

"Nos interesa mucho identificar casos (...) En los kioscos van a poder recibir la información médica necesaria para la toma de muestra de la prueba.

"No quiere decir que en la Ciudad aumentaron los casos activos, sino que en las 40 colonias en las que trabajamos conseguimos disminuir los casos activos", indicó la secretaria de Salud, Oliva López Arellano.

En tanto, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Antonio Peña Merino, indicó que la concentración de casos se ha diluido, por lo que aprovecharán la capacidad generada de trabajo territorial y pruebas llegando a 41% del total de casos.

En zonas como Magdalena Contreras, Pedregales de Santo Domingo, Coyoacán y la Doctores se realizarán diversos operativos para detectar chelerías, incluso, en caso de reporte de fiestas, se buscará cancelarlas.

Sheinbaum adelantó que esta semana se presentará en compañía del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, un informe sobre la mortalidad en la Ciudad de México y en otras entidades durante la crisis sanitaria.

"Vamos a publicar semanalmente el exceso de mortalidad [por Covid-19] según el Registro Civil en la Ciudad", dijo.