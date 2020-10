Analizan restos del presunto meteorito de Ciudad Victoria (VIDEO)

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron nuevamente al ejido Lázaro Cárdenas, en la capital de Tamaulipas, para intensificar la búsqueda de algún material en el sitio donde la noche del martes cayeron restos de un presunto meteorito. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Victoria, Julio César Cantú Moreno, explicó que el personal buscaba "los posibles fragmentos de lo que, se supone, fue un incendio provocado por un meteorito".

Cantú Morenao mencionó que se trata de una búsqueda en forma de criba: "se va a marcar el cuadrante para remover las cenizas, para buscar algún material que sean de características diferentes al terreno". Respecto a las dos rocas que fueron halladas durante la noche en esa comunidad, comentó que estaban en la búsqueda de un especialista que les pueda determinar si realmente se trata de fragmentos de un meteorito.

"Estamos haciendo los enlaces. Tenemos la opción del Laboratorio Estatal, también de la Facultad de Agronomía y otra opción también puede ser el Instituto Tecnológico de Victoria. Vamos a buscar de primera instancia lo local y, si queda duda, estaremos buscando más alternativas a nivel estatal o por parte de la federación".

- ¿Ese tipo de rocas son normales aquí o realmente son extrañas?

- Fueron sacadas de las cenizas, estuvieron expuestas a temperaturas de 280 grados a 420, que es el rango que nos dan los materiales que dejan residuos de carbón o material orgánico. Al momento de sacarlas, nos llama la atención que es una piedra brillosa y no deja mancha de tizne, como se le conoce.

- ¿Qué les dice a las familias del lugar?, ya que algunas tienen temor...

- Los minerales que forman estas rocas no son radioactivos. No existe ningún riesgo, pero sí mantenerse alertas para, en caso de que resulte algo positivo, mantenerse atentos.

"Fue algo muy raro"Los testigos más cercanos al lugar exacto donde cayó el supuesto meteorito fueron los jóvenes Luis Valentín y Carlos Escobedo, quienes lo describen como una lumbre. "Vimos una luz que atravesó, tipo diagonal, fue algo raro para nosotros. Llegamos a verificar que pasó y lo que nos llamó la atención fue lo del árbol, que tenía orificio y fuego en medio, era muy raro", relató Luis.- ¿Ustedes alcanzaron a ver el fuego?- De hecho, sí. Fuerte, no; de lejos. Alcanzamos a ver así, lumbre pequeña. Luis dice que no sintieron temor: "solo curiosidad, no sabíamos qué era". La tarde del miércoles, fuentes de la Coordinación Estatal de Protección Civil indicaron que el suceso podría ser parte de la lluvia de estrellas dracónidas que inició la noche del martes y finaliza el domingo 11 de octubre.