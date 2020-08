Analizan si es viable realizar simulacro el 19 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades federales, se encuentra analizando si es factible hacer o no un simulacro el siguiente 19 de septiembre debido a la pandemia por el coronavirus.

"Es justo un tema que está viendo nuestra secretaria (de Salud), (Olivia López Arellano), con la coordinación de Protección Civil del Gobierno de México, si es factible hacerlo o no, o por lo menos realizar una difusión", indicó en videoconferencia de prensa la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Recordó que estaba previsto realizarse este año tres mega simulacros, pero debido a la emergencia sanitaria no se pudieron llevar a cabo, y esto pese que se tuvo un sismo el pasado 24 de junio.

"(...) aunque tuvimos un sismo en medio de la pandemia, pero estamos viendo también para poder tener, guardar Sana Distancia y demás y si es factible hacer el simulacro o no el 19 de septiembre".

En relación al mitin que tuvo el grupo Damnificados Unidos de la Ciudad de México por las víctimas del sismo del 2017, en lo que era el edificio Álvaro Obregón 286, la mandataria señaló que la Fiscalía General de Justicia local ha sancionado penalmente a un Director Responsable de Obra y otro de Seguridad Estructural, y que hay en este momento tres órdenes de aprensión por el tema.

"Hay temas que técnicamente han sido complejos, como la elaboración de proyectos ejecutivos para la rehabilitación de un edificio, que se hizo un proyecto ejecutivo, a la hora que comienzan a trabajar se dan cuenta que las columnas estaban mucho más dañadas de lo que se había establecido. Cuestiones de este tipo que lo que hacen es estar revisando permanentemente, porque lo importante es otorgar el derecho a la vivienda", indicó y respaldó el trabajo que realiza el Comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto.