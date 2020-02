Analizan un nuevo caso sospechoso de coronavirus en Guanajuato

En México se analiza un nuevo caso sospechoso de coronavirus en Guanajuato, se trata de una mujer que presentó síntomas leves, además, se esperan los resultados de un hombre que radica en Nuevo León, informó la Secretaría de Salud.

Hasta este miércoles, no se han confirmado casos positivos de COVID-19, se reportaron 15 casos sospechosos, resultando 13 negativos, todos los pacientes tuvieron sintomatología que en su mayoría se manejó de manera ambulatoria.

Por la mañana, durante el Taller de Diagnóstico y detección por laboratorio del nuevo coronavirus organizado por la OPS y realizado en la sede del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se informó que Baja California, Jalisco y Quintana Roo serán las primeras entidades en recibir las pruebas diagnósticas para detectar el virus.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología y vocero sobre la información de esta enfermedad, señaló que se decidió que las pruebas se trasladen a dichos estados porque en sus aeropuertos internacionales podrían ingresar los primeros casos importados del COVID-19.

La intención de que los reactivos no permanezcan solo en el InDRE es que al haber casos sospechosos, las tres entidades tengan la tecnología para realizar el diagnóstico de inmediato y no se tengan que esperar, primero a que les lleguen desde la CDMX y luego retornen para ser analizadas.