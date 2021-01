Analizará SCJN amparo de "hombre más buscado"

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el amparo tramitado por un hombre que fue incluido en la lista de "los delincuentes más buscados" de Guanajuato y que alega que esto es violatorio de su derecho a la presunción de inocencia.

Este miércoles, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará ante la Primera Sala de la Suprema Corte el proyecto de resolución al amparo en revisión tramitado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, que fue la autoridad que agregó al hombre en dicho listado exhibiéndole como responsable de homicidio y secuestro.

El proyecto aún no es público y se prevé que el ministro establezca un propuesta para declarar si es o no legal que las autoridades emitan esas listas.

El recurso de revisión fue tramitado por la fiscalía estatal luego de que el Juez Décimo Segundo de Distrito concedió el amparo al quejoso, identificado como Luis Ernesto "N", y ordenó eliminar su registro de la lista al considerar que en su proceso penal no se ha emitido sentencia en la que se le declare culpable de delito alguno, por lo que se transgredió su presunción de inocencia.