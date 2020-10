Anaya critica "ocurrencias" de AMLO para enfrentar al narco (VIDEO)

Ricardo Anaya criticó en un video que son "ocurrencias" las medidas aplicadas por la administración de AMLO contra problemas como el narco y la violencia.

El panista subió un video en redes sociales para señalar que AMLO no se toma en serio el "gravísimo problema de inseguridad" que se vive en México y que son "ocurrencias" con las que dirige el país.

En un video de YouTube, el excandidato a la presidencia se refirió a la reacción que tuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre las masacres que se han registrado en al menos 20 estados del país.

Anaya cuestionó el motivo de la risa de AMLO tras leer un encabezado sobre el tema en un medio en su conferencia matutina.

"El número de homicidios es el más alto desde hace 20 años, la delincuencia está desatada, cobrando derecho de piso en cada vez más ciudades del país", señaló Anaya, además de mencionar otras problemáticas como los feminicidios.

El panista señaló que no basta para resolver los problemas con "formulitas simplonas" que la actual administración falla al no tener una estrategia y por gobernar a base de ocurrencias.

También indicó que los delincuentes "le han tomado la medida" a López Obrador y que eso se evidenció cuando ordenó detener el operativo en el que se iba a detener a Ovidio Guzmpan, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La violencia no empezó hace 2 años, pero sí está cada vez peor, debido a la falta de estrategia y a las OCURRENCIAS de AMLO para enfrentar al crimen, como saludar a la mamá de El Chapo o liberar a Ovidio.Propongo una ruta para la paz. #ProponerMásQueOponer https://t.co/JhArOQIK7k — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 12, 2020