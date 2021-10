Anaya llama a diputados a votar contra la reforma eléctrica

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya sostuvo que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es monopólica, contraria a la competencia que requiere el país.

A través de un nuevo video que compartió en sus redes sociales, el panista ejemplificó que la iniciativa se equipara a los automóviles "viejos y de mala calidad" que se fabricaban en los regímenes comunistas: "no había otras opciones porque no había competencia". En cambio, aseveró, cuando cayó el comunismo, "la gente pudo comprar coches más baratos, más seguros, más bonitos y que gastaban menos gasolina. Eso pasa cuando hay competencia".

"López Obrador quiere que la CFE, un monopolio del gobierno, genere la electricidad. Nosotros queremos que haya competencia. La CFE genera electricidad quemando combustóleo. Contaminando el aire que respiran tus hijos. Nosotros queremos que se usen los rayos del sol y la fuerza del viento por dos razones: es más barato y no contamina", explicó.

Anaya Cortés, agregó que, si el gobierno no se deja ayudar, no habrá electricidad suficiente, y por consecuencia no habrá plantas, negocios, ni trabajo para los jóvenes.

"Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos ni de tus obsesiones. Ya te lo dije, Andrés Manuel, el problema no es tu edad, el problema es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas", expresó.

Finalmente, advirtió que, a falta de argumentos, el Presidente intenta convencer a los ciudadanos con promesas, y a los diputados, con "amenazas", por lo que hizo un llamado a los legisladores: "No se dejen intimidar. Lo digo por experiencia. No caigan en sus trampas: no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. ¡Eso es tener los ojos en la nuca!".

"Hoy, México necesita que actuemos por convicción, no por consigna. México necesita legisladores valientes. Voten en conciencia por el futuro de México", concluyó.