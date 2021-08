Anaya reta a AMLO a poner a consulta "obras, caprichos y terquedades"

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, condenó el aumento en las cifras de pobreza en México y sostuvo que a pesar del tan repetido lema del presidente Andrés Manuel López Obrador de "primero los pobres", "la realidad es que la pobreza en México no ha disminuido, todo lo contrario".

"Hoy tenemos casi 4 millones de mexicanos más viviendo en pobreza. Son 4 millones de personas que no vivían en pobreza y que cayeron en esa dolorosa situación durante el gobierno de López Obrador. Eso equivale a toda la población de Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala, junta", denunció en su video semanal que comparte en redes sociales

Anaya recordó que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), también se registra un aumento de 15 millones de mexicanos que pasaron a no tener acceso a los servicios de salud, lo que hace que la "ocurrencia" del presidente de desaparecer el Seguro Popular en plena pandemia, pase de ser una "gran irresponsabilidad", a convertirse en una "tremenda estupidez".

"Sin Seguro Popular la gente gastó lo poquito que tenía en tratar de curar a sus enfermos. Muchas familias se arruinaron económicamente, y lamentablemente, frente a esto, la reacción del presidente fue la de siempre: decir que tenía otros datos", condenó.

Anaya Cortés explicó que en otros países, como Estados Unidos, sí se apoyó a las familias, pues prácticamente todas las familias reciben 5 mil pesos al mes por cada

niño, mientras que en Chile las familias reciben 13 mil pesos mensuales.

Por ese motivo, el excandidato insistió en que los recursos que el Gobierno gasta en obras faraónicas debieran reorientarse y retó al Presidente a crear una consulta al

respecto.

"A ver, Presidente, póngalo a consulta. Deje que la gente decida. Pregúntele a los mexicanos si quieren refinerías o un apoyo para comprar comida y medicinas. Pero claro, sus caprichos, sus terquedades, sus necedades, esas no las consulta, ¿verdad?", cuestionó.

Anaya reiteró que es necesaria la implementación de un ingreso básico de emergencia de 3 mil 200 pesos mensuales, equivalente a la línea de bienestar de Coneval.

"Ya hicimos las cuentas. Sí alcanza. Ya está presentada la iniciativa en el Senado. Solo falta que López Obrador quiera ayudar a la gente en lugar de hacer una refinería, un tren y un aeropuerto al que nadie quiere volar", concluyó.