Anaya señala a AMLO de megalómano en otro video

Tras acusarlo de megalómano, de tener delirio de grandeza y de interpretar de manera tramposa la historia, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que, debido a los errores que ha tenido, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está a la altura de las circunstancias para enfrentar la pandemia económica y sanitaria, ocasionadas por la pandemia del Covid-19.

En un video difundido en sus redes sociales, el panista señaló que un megalómano jamás rectifica, porque cree que su estrategia es la correcta, aunque todo indique que el barco se está hundiendo, y comparo esta actitud como "el loco que va en el Periférico en sentido contrario y piensa que los demás son los que están equivocados. Todos sabemos en qué acaba eso".

"La historia nos enseña que el gobernante megalómano no escucha, no cambia de opinión. Siempre cree que tiene la razón, y aun frente a la evidencia en contrario, pues siempre tiene otros datos. ¿Quién le va a venir a enseñar algo a alguien que se cree del tamaño de Hidalgo o de Benito Juárez?

"Lo primero que hay que señalar es que ningún movimiento político puede atribuirse en la historia un lugar que no se ha ganado. Vaya, ni Benito Juárez se atrevió a afirmar que él era el protagonista de la segunda transformación. Ese lugar en la historia se lo ganó con hechos.

"El rasgo más preocupante de la manera en que López Obrador interpreta la historia de México está en su megalomanía, o sea, en su delirio de grandeza. Fíjate nomás: ya se proclamó el protagonista de una transformación que él se imagina a la altura de las tres transformaciones previas", comentó.

En la videograbación, Anaya Cortés exhortó a los colaboradores del presidente López Obrador a dejar el silencio cómplice y la lambisconería y que hagan ver sus errores al mandatario porque, indicó, éstos están teniendo costos en la vida de la gente.

"Es urgente que sus colaboradores dejen ya el silencio cómplice y la lambisconería, que le hagan ver sus errores y los costos que sus errores están teniendo en la vida de la gente, en la vida de quien hoy no tiene trabajo, en la vida de quien hoy no tiene ingresos, en la vida de quien hoy tiene un familiar enfermo o ya perdió a un ser querido".

El excandidato presidencial señaló que el presidente López Obrador será recordado por haber pedido, a inicios de la pandemia, a la población mexicana a que se abraza porque aseguraba que no pasaba nada y porque el Covid "nos vino como anillo al dedo".

El panista mencionó que quien soñaba con aparecer en los libros de historia como el gran protagonista de la Cuarta Transformación de México, sin darse cuenta, escribió para siempre su nombre en la historia cuando, al inicio de la peor crisis del siglo, se dirigió a la nación para decir: "Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar... hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada", y "O sea que nos vino esto como anillo al dedo".

Ricardo Anaya apuntó que el López Obrador también será recordado por su empeño en dar un mal ejemplo a la población por negarse a poner un cubrebocas y no mantener medidas de sana distancia.

"También recordaremos que se empeñó en dar mal ejemplo, negándose a utilizar un cubrebocas y a mantener la sana distancia. Recordaremos que se empeñó en el capricho de gastar el dinero en hacer una refinería, en lugar de ayudarte a ti cuando más lo necesitabas.

"Tristemente recordaremos que no estuvo a la altura del momento histórico", dijo.

En este video explico los graves riesgos de la megalomanía de López Obrador y de la manera torcida en que interpreta la historia. ¿Cuarta Transformación? ¿En serio?https://t.co/VE3GQQTMjb — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) September 28, 2020