Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital
Andrés Filomeno Mendoza Celis, alias el Monstruo de Atizapán, es hospitalizado en Adolfo López Mateos debido a una estenosis traqueal.
TOLUCA, Méx. (EL UNIVERSAL).- Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como "El Monstruo de Atizapán" por los diversos feminicidios que cometió en dicho municipio, fue ingresado al hospital Adolfo López Mateos derivado de una estenosis traqueal, es decir una afección respiratoria.
El hombre de la tercera edad comenzó con problemas respiratorios mismos que fueron agravando hasta registrar neumonía por ello fue trasladado desde el penal de Tenango donde se encontraba recluido, al hospital Adolfo López Mateos.
Hasta el momento la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha dado a conocer mayores detalles del estado de salud de Mendoza Celis, por lo que su estado es reservado.
Destaca que el interno no ha recibido visitas de sus familiares desde hace meses así como ningún apoyo como artículos personales o alimentos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital
El Universal
Andrés Filomeno Mendoza Celis, alias el Monstruo de Atizapán, es hospitalizado en Adolfo López Mateos debido a una estenosis traqueal.
Debate en la Comisión Permanente sobre los nexos de Adán Augusto
El Universal
El PAN y Fernández Noroña protagonizan una discusión por la modificación del orden del día en la Comisión Permanente. ¿Qué sucedió en la sesión?
Omar García Harfuch suma a José Luis Rodríguez Díaz de León a su equipo
El Universal
José Luis Rodríguez Díaz de León agradece la confianza de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch al sumarse a la transformación por la paz y la justicia