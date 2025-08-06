logo pulso
Andrés Filomeno "El Monstruo de Atizapán" es ingresado al hospital

Andrés Filomeno Mendoza Celis, alias el Monstruo de Atizapán, es hospitalizado en Adolfo López Mateos debido a una estenosis traqueal.

Por El Universal

Agosto 06, 2025 04:48 p.m.
A
Andrés Filomeno El Monstruo de Atizapán es ingresado al hospital

TOLUCA, Méx. (EL UNIVERSAL).- Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como "El Monstruo de Atizapán" por los diversos feminicidios que cometió en dicho municipio, fue ingresado al hospital Adolfo López Mateos derivado de una estenosis traqueal, es decir una afección respiratoria.

El hombre de la tercera edad comenzó con problemas respiratorios mismos que fueron agravando hasta registrar neumonía por ello fue trasladado desde el penal de Tenango donde se encontraba recluido, al hospital Adolfo López Mateos.

Hasta el momento la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha dado a conocer mayores detalles del estado de salud de Mendoza Celis, por lo que su estado es reservado.

Destaca que el interno no ha recibido visitas de sus familiares desde hace meses así como ningún apoyo como artículos personales o alimentos.

