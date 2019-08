Ángel de la Independencia, sin seguro para reparar daños: AMIS

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que aún no se conoce el monto que les costará a las aseguradoras los daños ocasionados por las protestas de la marcha de mujeres contra la violencia de género, en caso de los bienes que estén cubiertos por algún tipo de seguro.

El director general del organismo, Recaredo Arias, dijo que el Ángel de la Independencia no tiene seguro, ya que no se ha renovado su cobertura por daños desde los sismos de septiembre de 2017.

"Por ejemplo, el Ángel de la Independencia en este momento no ha renovado el seguro del INAH, están en ese proceso. Entonces, ese es un tema. Aunque ya tenía ahí previsto toda una parte de reestructura por daños de los sismos del 2017", dijo Arias.

El directivo dijo que por el momento no se han contabilizado los daños a comercios y en el caso de los automóviles afectados durante la manifestación, el dueño de la unidad puede reclamar la cobertura por actos de vandalismo.