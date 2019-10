Angélica Cuéllar presenta propuestas para la rectoría de la UNAM

La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), Angélica Cuéllar, presentó su propuesta de plan de trabajo en caso de ser designada rectora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023.

Pidió ser "imaginativos y creativos" para crecer la universidad porque ya no se pueden construir más aulas; y generar un sentido de comunidad para mejorar la seguridad en la institución.

"Tenemos que tener una estrategia muy clara de crecimiento, obviamente es nuestra misión ofrecer oportunidades de educación profesional en todo el país pero no con más aulas porque en CU y muchos campus eso ya no es posible. Tenemos que ser imaginativos y creativos para utilizar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la enseñanza".

Además de replicar a la Universidad en los estados pero con estrategias diferentes a la creación de Escuelas Nacionales de Estudios Superiores.

El documento "Proyectar hacia el futuro, fortalecer el sentido científico, humano y social de la Universidad", trata de líneas de acción que se pueden prolongar a un plazo mayor a los cuatro años que dura un periodo en la rectoría, con el objetivo de que se consoliden como políticas públicas.

Desde las ciencias sociales, dijo, se pueden buscar soluciones para mejorar la situación de seguridad en los campus, como la realización de diagnósticos, "y tratar de tener una cultura de prevención antes que una cultura punitiva".

"Si nos sentamos a dialogar con todos los órdenes de gobierno de la ciudad y creamos estrategias de prevención y también en la comunidad una consciencia de prevención, podemos avanzar más que con medidas punitivas o de poner más y más vallas. Esto puede ser una ventana de oportunidad para que las ciencias sociales diseñemos una estrategia más eficiente y de mediano y largo plazo", dijo.

Uno de los ejes más importantes del documento es la del fortalecimiento y conservación de la autonomía universitaria en la libertad de cátedra e investigación, en la determinación universitaria de sus formas de gobierno, y de administración del presupuesto federal.

La socióloga también propuso fortalecer la rendición de cuentas para informar y justificar las estrategias y decisiones de la institución; recordó que quien inició la práctica de entregar a la Cámara de Diputados las cuentas de la UNAM fue el exrector Juan Ramón de la Fuente.

"Yo propongo ir un poco más allá y que la sociedad también se entere en qué gastamos y por qué la universidad es una parte importante para la vida de los mexicanos, hayan pasado por nuestras aulas o no".

Uno de los puntos más importantes de su plan de trabajo es lograr la equidad de género, igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres dentro de la comunidad; por ejemplo, la inequidad se expresa en que hay más directores varones que mujeres, más científicos y profesores varones premiados que mujeres; y que en el área científica hay más hombres con grado de Investigador titular C que mujeres.

"Tenemos que ser muy creativos y diseñar políticas que puedan incidir en que las mujeres tengan las mismas oportunidades para desarrollar una carrera con las mismas oportunidades que los varones. Se tienen que diseñar políticas muy claras para que esto se haga una realidad. Es posible lograr erosionar las prácticas de exclusión".

Para Cuéllar Vázquez, uno de los puntos medulares es fortalecer la formación de los alumnos del sistema de bachillerato de la UNAM y mejorar el nivel académico de sus egresados; mientras que para el sistema de licenciatura sí es necesario pensar en incrementar la cobertura pero también atacar el rezago y la deserción escolar, a través de un sistema de tutorías; dignificar la práctica docente; y fortalecer los programas de movilidad universitaria.

"Me anima que soy Puma, que soy universitaria de tiempo completo, repleto, que aquí se ha formado mi vida profesional y personal, que he crecido en estos muros, que asumo esta enorme responsabilidad con los valores universitarios y su ética, con un enorme orgullo y alegría", dijo en una reunión con integrantes de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) en la Casa Club del Académico.