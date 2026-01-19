ANIMALES VIAJEROS DEL INVIERNO

En nuestro hemisferio norte cada 21de diciembre ocurre el Solsticio de Invierno. Es el día más corto del año (o la noche más larga, como quiera verse).

La órbita de la Tierra alrededor del Sol, no es circular, es una elipse y la distancia al Sol varia a lo largo del año. Esto no influye, como a veces erróneamente se piensa, en las estaciones, que se producen por la inclinación del eje terrestre. En un momento del año, el Sol ilumina más la mitad de arriba del plantea y en otro momento ilumina más la de abajo.

En casa esto se puede mostrar divertidamente a los niños, con una lámpara y una pelota girando como la Tierra, con su eje de rotación apuntando a una esquina del techo. Como la pelota gira inclinada, en un momento le da más luz (verano) a la mitad superior y en otro a la mitad inferior. (invierno)

SLP se ubica más hacia la zona tropical, aquí no se siente mucho la diferencia entre las estaciones; cierto que, desde las llanuras del norte de EU, bajan varios frentes fríos y los sentimos en el altiplano. El verdadero invierno ocurre en el norte, todo se congela y con tan poca luz, la fotosíntesis disminuye, en la tierra como en el océano. En Canadá las jóvenes mariposas monarca se quedan sin flores, ni néctar. Las ballenas en el mar Ártico se quedan sin plancton, krill o larvas para comer. Así, las especies han evolucionado asombrosas adaptaciones como hibernar escondidos en cuevas mientras su metabolismo baja enormemente nutrido apenas por la grasa acumulada en verano.

Otras especies ha evolucionados características y conductas, cómo escapar del frio migrando cada otoño hacia el sur.

La especie Danaus plexippus se distribuye por toda América del Norte, pero existen poblaciones migratorias en California y en México

Las mariposas Monarca, hacen un largo viaje desde Canadá a los bosques de Michoacán y al estado de México. Ellas se orientan comparando la posición del Sol con la hora del día, que les indica un reloj biológico que tienen en una de sus antenas. Como insectos que son, no pueden controlar su calor; por eso deben que llegar a los bosques de Oyamel en las sierras de Michoacán, donde la temperatura es ideal para que no se congelen, ni se activen demasiado y gasten sus reservas de grasa que necesitaran para regresar al norte al final del invierno. En su ruta migratoria, cada otoño las mariposas Monarca atraviesan San Luis Potosí y se les puede ver volando cerca del suelo, viajando siempre en dirección sur oeste.

En el Pacifico norte, las enormes ballenas azules, cantarinas ballenas jorobadas, y las ballenas grises que se alimentan de pequeños crustáceos, larvas de cangrejos y camarones. Migran siguiendo el litoral hasta las tranquilas y relativamente tibias lagunas en la costa de Baja California para dar a luz. Julio Verne, el famoso autor, en su novela: "Las aventuras de Jean-Marie de Cabidoulin" menciona las terribles cacerías de ballenas, madres y ballenatos, que se hacían impunemente a principios del siglo pasado en las bahías y lagunas del Pacífico mexicano.

Las instituciones solo proporcionan datos teóricos sobre los proyectos.

Debemos requerirles auditorias de las poblaciones y bienestar real de las especies bajo su responsabilidad.

Igualmente, cada invierno cientos de especies de aves acuáticas silvestres migran desde Canadá y EU, hacia México y América Central. Varias poblaciones en su ruta pasan por el altiplano potosino. Ellas necesitan lagunas para descansar y alimentarse. En el Parque Tangamanga 1, se encuentra una de estas últimas lagunas, "El Lago Menor" detrás del Jardín Japones. Esto es un fenómeno natural único en un parque público; donde varias especies de aves silvestres migratorias pueblan espectacularmente este olvidado refugio en invierno. Sin embargo, el público no es informado, no existen letreros con datos de las especies a observar, ni recomendaciones de protección a esa preciosa fauna. Las autoridades deben estar al tanto y tendrían la obligación de intervenir efectivamente. La UASLP en sus carreras de Biología o Agroecología debe apoyar en evaluar y denunciar realmente las malas prácticas de conservación ecológica por parte las autoridades a cargo de áreas naturales. Los ciudadanos pagamos todo con nuestros impuestos. Debemos exigir a las autoridades no tantos costosos espectáculos "artísticos" artificiales y más campañas de observación y concientización de las verdaderas maravillas ecológicas que suceden en nuestro Estado.

A pesar de sus tan maravillosas adaptaciones, los animales no solo deben ser bellos atractivos turísticos. Debemos entender cómo funciona la biología, la evolución, diseñando seres tan complejos, comprender algo de su naturaleza de la cual venimos y somos parte: Debemos admitirlo, los políticos, las religiones y la publicidad mañosamente nos halagan: Diciendo que somos lo máximo en el mundo y merecemos todo. Esto es solo para manipularnos. Conocer la naturaleza es importante para entender realmente a la vida, su propósito y a nosotros mismos. Venimos de la naturaleza y a ella un día regresaremos como todo efímero ser viviente.