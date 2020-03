Ante Covid-19, analizan implementar protocolo para eventos masivos

Tras confirmar que las cifras de casos de Covid-19 se mantienen sin cambios, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la Secretaría de Salud (Ssa) prevé protocolos para implementar en la celebración de grandes eventos.

El funcionario dijo que "los casos negativos por coronavirus suman 218, mientras que los sospechosos siguen en 12. Los confirmados permanecen en siete".

Refirió que las personas de los tres primeros casos confirmados, que ya cumplieron su cuarentena y fueron dadas de alta, hacen su vida normal. Subrayó que no hay casos de reinfectados y el paciente reportado grave hace semanas evolucionó favorablemente y fue dado de alta sin síntomas.

López-Gatell Ramírez dijo que México sigue en la etapa de importación viral de Covid-19, con pocos casos de infectados correspondientes a pacientes que han viajado al extranjero, a países donde están en etapas de dispersión comunitaria y epidémica.

El funcionario señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recientemente publicó un esquema de intervenciones parecido al que México ha usado desde hace años, sólo que el de dicho organismo internacional cuenta con cuatro fases.

"El primero, para describir naciones donde no se han presentado casos; el segundo, en países donde hay unos cuantos importados; el tercero, donde la cifra de casos representa una dispersión comunitaria, y el último, en etapa epidémica", detalló el funcionario.

Sobre la posibilidad de implementar protocolos a eventos masivos para escenarios en etapa de dispersión comunitaria y epidémica en el país, López-Gatell Ramírez aseguró que ese tema se había previsto durante la última Conferencia Nacional de Salud.

Comentó que se han previsto logísticas para eventos de tres tipos: foros en los que los organizadores sean entidades del gobierno federal; aquellos en los que participan principalmente gobiernos estatales, y finalmente, en los que forma parte la iniciativa privada nacional o extranjera.

Aseveró que autoridades de Relaciones Exteriores y estatales, ante la inminente celebración de eventos masivos, con importante afluencia de extranjeros como en la Cumbre Tajín, en Veracruz; el Festival Internacional de Cine, en Jalisco, y la Cumbre de Mujeres, consideraron necesario protocolos para minimizar riesgos de salud.

El subsecretario precisó que no es útil cerrar fronteras, a menos de que fuera absolutamente indispensable y aun militarizando las fronteras se estaría en control total para evitar la llegada de un virus del exterior.

Agregó que tomar medidas extremas, como cerrar fronteras, evitar la concentración masiva de personas, suspender el traslado de personas en transporte público por mucho tiempo tendría afectaciones sociales y económicas muy perjudiciales en la población.

Al ser cuestionado sobre si existe una cepa de Covid-19 que se ha hecho más virulenta, el infectólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), Gustavo Reyes Terán, dijo por su parte que no hay información científica que haya hecho esa afirmación.

"Las epidemias se controlan en la comunidad y esto requiere acciones para minimizar la propagación de Covid-19, seguiremos repitiendo que existen tres medidas simples: lavarse las manos, estornudo de etiqueta y quedarse en casa para enfermos de vía respiratorias", concluyó así en la conferencia el subsecretario de Salud.