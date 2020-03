Ante Covid-19, México se adelantó a otros países, dice la OMS

Aunque el Covid-19 no tiene la letalidad de otros virus, es "altamente peligroso" y por ahora no hay una vacuna o cura, advierte en entrevista con EL UNIVERSAL, Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la OMS en México. Sobre las medidas adoptadas en nuestro país, afirma que "son correctas" y que incluso se ha adelantado a otros países, al tratar "de limitar la altura de la curva de infección".

¿El Covid-19 es peligroso?

—Sí, es un virus altamente peligroso. Por eso es una preocupación mundial. Es peligroso, puede ser mortal y también tenemos que saber que hay poblaciones que son más vulnerables al Covid 19.

¿En qué fase está México?

—En México se han definido tres fases: la primera se puede identificar con cada uno de los casos positivos, es un caso importado, de otro país. En el escenario o fase dos no hay algún lazo con alguien que haya viajado; es decir, en la comunidad ya el virus empieza a circular; en México probablemente ya estemos transitando en este punto dos. Y el tres es donde se produce el brote epidémico con más violencia, con más fuerza.

[México vive] un panorama similar al que se está observando en otros países; es decir, es casi imposible que no se va a ver una epidemia de escenario tres, con miles de casos. La mayor parte de esos miles de casos van a ser casos leves, pero también tendremos de los casos sintomáticos, probablemente 14%, que van a requerir cuidado hospitalario, y quizá desarrolle una situación crítica, como una neumonía o una dificultad respiratoria aguda más grave, en donde se va a necesitar cuidados intensivos.

Antes de que lleguen esos dos escenarios hay que prepararnos… Dentro de esta preparación se llevan a cabo acciones, intervenciones que nos permitan que esos miles de casos que se pudieran producir no se den todos al mismo tiempo. Otro punto de preparación importante es que los medios de comunicación nos ayuden a difundir las medidas básicas, como lavarse las manos cada vez que salgamos a lugares públicos. Si no tenemos gel, es suficiente con agua y jabón, estornudar adecuadamente con el brazo, mantener una sana distancia a un metro, metro y medio de distancia; acatar las recomendaciones de las autoridades, como la cancelación de eventos masivos y de todo tipo.

Otro muy importante es no caer en pánico, porque éste se puede prestar a fobias... [Evitar] las compras de pánico, como las máscaras que no nos protegen; al contrario, nos puede poner más en riesgo: como hace calor, nos las andamos sacando con manos sucias etc. Las máscaras sirven para los pacientes que están enfermos... Sirven cuando se tiene que estar en contacto directo con alguien que se enfermó de Covid 19.

¿Las medidas que México está tomando son las adecuadas?

—México está tomando medidas que son correctas, porque viene de la experiencia que han vivido otros países: el llamado que las autoridades están haciendo por mantener una sana distancia social, la anulación de eventos masivos, el país se ha adelantado al cierre de escuelas, teniendo menos de 100 casos; cuando España decretó el cierre de sus colegios ya llevaba más de mil casos; Italia lo hizo cuando llevaba más de dos mil. Con respecto a otros países, México se está adelantando, esa es una buena medida que ha tomado el país y es aplaudible, porque está tratando de limitar la altura de la curva de infección.

Otra medida que hay que identificar es la formación del personal de salud, porque tenemos que asegurar que las personas que van a atender estos casos tengan... los conocimientos de cómo hay que atender a los pacientes, sobre las medidas de protección que ellos mismos deben de tener para no contagiarse. Y la formación al personal de salud se está haciendo, ha habido cursos. Ojalá llegue a todos los niveles de atención, no sólo a hospitales súper especializados.

¿Qué decirle a hospitales o laboratorios que ya están "lucrando", ofreciendo hasta en paquete la prueba del Covid-19?

—Hay laboratorios privados que tienen la capacidad para hacer la prueba de confirmación del Covid-19. Esa calidad en el país sólo la puede otorgar el INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos). Hay que informarse qué tipo de prueba nos están ofreciendo, tienen que estar certificadas y recomendadas por la OPS, la OMS y las autoridades nacionales, los costos de producción de la prueba que nosotros recomendamos es de 2 mil a 2 mil 500 pesos... hay que saber si están haciendo la prueba de calidad adecuada.. [o si es] abuso.