Ante críticas, "El Bronco" dice que las clases serán virtuales

Ante las críticas sobre la posibilidad de regresar a clases presenciales de manera gradual, tres días a la semana con horarios escalonados y menos alumnos por grupo en el próximo ciclo escolar, el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez "El Bronco" Calderón, rectificó esta mañana de jueves y dijo que las clases serán de manera virtual en todos los niveles.

"No vamos a arriesgar a nadie; escuelas públicas y privadas deberán impartir las clases de manera virtual. Aún no sabemos cómo será el tema de televisión a nivel federal; nosotros empezamos con el canal 28 (del gobierno de Nuevo León) el 24 de agosto", dijo el mandatario estatal.

Luego de reunirse la mañana de este jueves de manera virtual con todos los alcaldes del estado, Rodríguez Calderón modificó la postura que había externado el miércoles, cuando señaló que los gobernadores de la Alianza Federalista estaban analizando que el regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021 fuera de manera presencial, aunque gradualmente, sólo por tres días a la semana, y con ciertas restricciones en cuanto al número de alumnos por grupo.

"Hoy por la mañana tuve la reunión virtual semanal con todos los alcaldes del estado, y les comenté que en este momento tenemos nuestro semáforo con cuatro indicadores en naranja, tres verdes y tres rojos", dijo "El Bronco".

Agregó que después de ver las estadísticas con el sistema estatal de salud, se tomó la decisión de levantar la restricción de fin de semana para algunos sectores, "con todas las medidas que tenemos ya establecidas para evitar volver a tener esta restricción".

Al respecto, señaló que las iglesias y cultos pueden abrir fines de semana, pero sin cantos y siempre que se comprometan a sanitizar y aplicar gel antibacterial. Además, "vamos a abrir los parques públicos los fines de semana para que la gente pueda hacer ejercicio y deporte al aire libre, pero nada que conlleve congregación", mientras la actividad ciclística, sólo se permitirá de manera individual, no en grupos.

Rodríguez Calderón comentó que seguirán las restricciones en los restaurantes, ya que sólo abrirán al 30%, y se sancionará a quienes no acaten las indicaciones del sector salud. Continuarán cerrados bares, antros, casinos, cines, gimnasios y teatros, así como albercas públicas, circos, spa, estudios de tatuajes, estadios y salones de eventos, al tiempo que seguirán prohibidos varios eventos masivos, entre ellos conciertos, ligas deportivas, fiestas drive thru, festividades en quintas, actividades en motos y caravanas ciclistas.

Pidió colaboración de los alcaldes pues afirmó que se ha detectado que los mercados rodantes son los que tienen más conflicto de concentración, por lo que es necesaria una buena logística para cumplir con los lineamientos sanitarios de operación.

La estrategia Nuevo León está funcionando muy bien y vamos a poder abrir más actividades si más indicadores no se ponen en rojo, expresó el gobernador.