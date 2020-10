Ante FGR, denuncian a autoridades por el robo de medicamentos oncológicos

Padres de niños con cáncer acudieron a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar el robo de medicamentos oncológicos reportado el viernes pasado.

Consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con su obligación de garantizar el abasto de medicamentos para los pacientes con cáncer y tampoco ha transparentado las pruebas del supuesto robo reportado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por ello, señalaron que el titular del Ejecutivo federal, el de Secretaría de Salud, Jorge Alcocer y el de Cofepris, José Alonso Novelo pudieron incurrir en los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.

Andrea Rocha, abogada de los padres de familia denunciantes, explicó que esto es debido a que hasta el momento no está comprobada la adquisición de los medicamentos ni cómo se dio el robo ni nada, razón por la que consideran que la FGR debe investigar y dar acceso a la carpeta de investigación que inicie sobre el caso.

Asimismo, señalaron a la farmacéutica Novag, a la que supuestamente le robaron un lote de 37 mil 956 medicamentos oncológicos, para que se investigue por su probable responsabilidad en la desaparición de los medicamentos pues una de las posibilidades es que se trate de un autorrobo.

"No hay pruebas de que el medicamento se adquirió y nosotros cuestionamos cómo es posible que a una empresa le roben un lote tan grande y parece que no se dieron cuenta, por eso referimos que se pudo haber tratado de un autorrobo", señaló.

La abogada acudió a la FGR acompañada por el presidente del PRD, Jesús Zambrano quien responsabilizó al gobierno federal por el desabasto de medicamentos y por las posibles omisiones que permitieron el robo de los mismos.