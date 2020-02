Ante las burlas, Sergio Mayer dice que "no fue mentira" su llanto al hablar de violencia contra mujeres (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Luego de las críticas y memes que se desataron en contra del diputado Sergio Mayer por llorar en una conferencia de prensa al hablar de feminicidio y violencia contra mujeres, el legislador el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que "no fue mentira".



En un video difundido en redes sociales, el también presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados se refirió al feminicidio de la pequeña Fátima con lágrimas en los ojos, por lo que los internautas de inmediato acusaron que todo fue una "actuación".

"Me preocupa, me preocupa como padre, escuchar a mi hija que cuando va a la escuela nos pide que no olvides recogerla", señaló.

Pues dirán lo que quieran de Sergio Mayer pero actúa mucho mejor que Omar Chaparro y Eugenio Derbez. pic.twitter.com/Ad33z7VZFj — Dandy (@El_Dandys) February 20, 2020

Al salir de un evento de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Mayer respondió a las burlas y dijo que aunque no le crean, las imágenes dicen más.

"Creo que las imágenes hablan por sí solas, si no me creen, está bien, pero yo sé lo que hice, no fue mentira", de acuerdo con Reforma.

Y el premio Razzie a la peor actuación es para:

*Sergio Mayer* pic.twitter.com/t9PF9Lc0VT — ??Nubia?? (@NubiaArizaga) February 20, 2020

Además, se manifestó su apoyo al paro nacional del próximo 9 de marzo convocado por colectivos feministas.

"Maravillosa, creo que no deberían de dividir porque son momentos de sumar y de integrarnos, pero apoyo el movimiento completamente, lo que ellas decidan siempre las apoyaré", dijo.