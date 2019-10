Ante resultados de lucha contra feminicidios, se deben de revisar alertas de género: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), aseguró que se deben de revisar las alertas de género en el país, puesto que, si no hay acciones posteriores a éstas, no existe ningún impacto positivo en la lucha contra los feminicidios y la violencia de género.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria afirmó que el feminicidio es un tema de preocupación a nivel de la Guardia Nacional, por lo que ya se está capacitando en esta materia a los integrantes de este órgano de seguridad.

"Las alertas de genero tienen que ser revisadas porque si no hay acciones posteriores a que se emita la alerta, no tienen el impacto positivo que deberían tener y por eso es que estamos trabajando. Yo estoy comprometida en ese aspecto, es uno de mis compromisos de vida".

"Ya es un tema de seguridad, ya es un tema de preocupación, inclusive, a nivel de Guardia Nacional; la Guardia Nacional se está capacitando en materia de perspectiva de género y uno de sus temas va a ser el feminicidio", dijo.

La secretaria pidió tiempo para aplicar e implementar la estrategia que el gobierno federal tiene para prevenir los feminicidios, puesto que "la prevención es lo más importante para nosotros (...) estamos en una política transversal para dar una respuesta oportuna y eficiente porque es un flagelo el que tenemos en materia de violencia en contra de las mujeres y tenemos que prevenir esta violencia antes que, en este espiral, llegue a cometerse un feminicidio".

Sánchez Cordero indicó que, tras la reunión que mantuvo ayer lunes con representantes de refugios para mujeres, se comprometió a revisar que éstos puedan transparentarse con mayor facilidad los recursos públicos que se les entrega.

"Se quejaron que era muy engorroso, se tiene que transparentar sus recursos. Vamos a tener un escrutinio muy importante y marcajes personales sobre todo en materia de los recursos y cómo se aplican, y por supuesto las sanciones correspondientes en caso de que no vayan los recursos a donde deben de ir y aplicarse como deben de aplicarse, que es la prevención, a darles a las mujeres un lugar en donde estén resguardas, sino que al contrario se están usando para llaveros".

"Esto es verdaderamente inaceptable, y les dije que vamos a procurar simplificar su rendición de cuentas y la transparencia de sus cursos porque me dijeron que eran trámites sumamente engorrosos y que había una burocracia 'muy obesa' para poder dar a conocer en donde ellos aplican sus recursos. Les dije que me encargaría que ante la Secretaría de Hacienda e instancias correspondientes de la Secretaría de la Función Pública se pudieran simplificar la rendición de sus cuentas y la transparencia de sus recursos, siempre y cuando estos fueran efectivamente a donde deben aplicarse".