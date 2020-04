Ante "traba de acuerdos", empresarios trabajarán por su cuenta, dice Coparmex

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, dijo que "ante la imposibilidad de lograr acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador", líderes empresariales impulsarán el cuidado de las familias de México.

El empresario lanzó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para declarar que más de 4 mil líderes empresariales se están organizando solos, y sin ayuda del gobierno de López Obrador, al no ver apoyos o algún tipo de acuerdo.

--AMLO vs Empresarios

Para enfrentar el reto del Covid-19, la Coparmex presentó una campaña en la que pide a los mexicanos no dejar que el virus los detenga.

Como parte de su mensaje, aseguró que muchas personas van a sufrir de salud y por falta de trabajo, además de que se disminuirá la calidad de vida e ingresos por lo que pidió estar unidos para enfrentar la situación para "que el virus no sea más grande que nuestros sueños".