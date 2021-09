Anteponer efectividad sobre DH, causa de muchos problemas: Zaldívar

Para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anteponer la efectividad sobre el respeto a los derechos humanos ha provocado muchos de los problemas que sufre el país y que no han sido resueltos.

Durante la ceremonia de inauguración del Primer Conversatorio Interinstitucional sobre el Sistema Penal Acusatorio con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el ministro presidente afirmó que la colaboración y el diálogo institucionales son fundamentales para la impartición de justicia.

"Muchos de los temas y de las crisis y de los sucesos históricos lamentables que todavía sufrimos y no hemos podido resolver se debe en gran medida a que se antepuso una supuesta efectividad al respeto a los derechos humanos", dijo.

"Queremos todos un país donde reine La Paz y la concordia, donde los índices de la delincuencia disminuyan, el pueblo clama justicia después de mucho tiempo de desamparo y este tipo de diálogo institucional, de colaboración institucional, de entendimiento son fundamentales".

Añadió que la delincuencia se combate con instrumentos democráticos, particularmente con el respeto al debido proceso y a los derechos humanos.

"Las tentaciones de proceder de otra manera cuando se está combatiendo a una delincuencia cada vez más violenta y desafiante, no son pocos, pero se requiere de un gran compromiso de estado y una entereza para anteponer a todo ello, los derechos humanos, se puede avanzar respetando los derechos humanos, no podemos violar los derechos humanos, no debemos violar los derechos humanos y no queremos violar los derechos humanos".

En el evento estuvo presente el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval quien celebró la realización del conversatorio y recordó que los elementos de la institución están obligados a capacitarse constantemente.