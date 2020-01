"Antes callaron como momias"

Ciudad de México.- Tras la caravana que encabezaron Javier Sicilia y la familia LeBarón para exigir seguridad y un alto a la violencia, el presidente López Obrador acusó, sin dar nombres, que hay organizaciones y activistas que durante administraciones pasadas callaron "como momias" y no dijeron nada sobre el clima de violencia y desaparición de personas que hubo en estos sexenios.

El titular del Ejecutivo federal también reclamó que hay organizaciones y activistas que no están pidiendo que se investigue a Genaro García Luna, extitular de SP, y quien está detenido e investigado en Estados Unidos, por lo que afirmó que éstos padecen de "amnesia".

"Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza. Padecen amnesia y todo lo empiezan a ver, como que hasta ahora están abriendo los ojos, a partir de que llegamos nosotros. Guardaron silencio, callaron como momias. Muy lamentablemente miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad García Luna, ¿o no tuvo nada que ver?, ¿y su jefe tampoco? Entonces, ya basta", aseveró el presidente.

Por otra parte, el mandatario reconoció que, en los últimos días, el estado de Guanajuato ha registrado un alza de homicidios que alcanzan hasta 20% del total del país, cifra que, dijo, "se nos está saliendo de lo normal".

"Lo de Guanajuato es algo que estamos atendiendo. Complicado, en efecto, hay mucha violencia. Se están reforzando las medidas de presencia de la Guardia Nacional, le estamos dando atención especial", dijo.