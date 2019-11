"Anticipar mi salida del INE afectaría autonomía", advierte Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que la propuesta de reforma para anticipar su salida va en contra de la lógica de que ese organismo electoral sea autónomo y los nombramientos no dependan de los ciclos políticos sexenales.

Los diputados federales de Morena impulsan a través del legislador, Sergio Gutiérrez, una reforma al artículo 41 de la Constitución que anticiparía la salida de Córdova Vianello en 2020, para que la Cámara de Diputados designe tres consejeros del INE -en sustitución de los que concluyen su encargo en marzo-, y nuevo consejero presidente del organismo.

En entrevista, Córdova dijo que acatará lo que decida el Poder Legislativo, pero dejó entrever los riesgos. "Si la decisión de la Cámara es romper toda esa lógica con la que se construyó a lo largo de 20 años, que los nombramientos de los integrantes del INE no dependieran de los cíclicos políticos ni sexenales ni trianuales de la Cámara de Diputados, pues adelante".

"Esa fue una manera en la que se apostó para generar autonomía de las autoridades electorales, para que los titulares de los órganos que administran las elecciones, los árbitros de las elecciones no dependa de las mayorías cambiantes de una elección a otra. Si lo que se decida es que los órganos electorales deben depender de esas mayorías hay muchas maneras de lograrlo", expuso.

El INE planteó hoy a la Cámara de Diputados que sí es posible reducir sustancialmente el costo de la democracia, pero se requiere consenso de todas las fuerzas políticas para que las consecuencias sean asumidas por todos y después no se acuse fraude.

En reunión con la Comisión de Presupuesto, Córdova defendió el presupuesto solicitado para 2020 por 12 mil 493 millones de pesos, en los que se incluyen trabajos preparatorios de la elección de 2021, en que se disputarán 3 mil 495 cargos y podrían votar 96 millones de ciudadanos.

Adelantó, respecto a las percepciones de los consejeros, que el INE estudia hacer lo que hizo la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, ajustar sus tabuladores salariales con el 0.5 % extra, por la excepción que prevé la Constitución para no sujetarse al tope de salario presidencial cuando se trata de funciones especializadas.

Ante los diputados, Córdova expuso los rubros en que podrían reducirse recursos, sólo que requieren reformas legales y constitucionales; no están sujetas a la voluntad del INE sino al acuerdo en el Congreso y a la aceptación de todos para que no haya acusaciones de fraude.

Por ejemplo, si en 2018 hubiera habido voto electrónico se hubieran ahorrado 3 mil 500 millones de pesos, "pero necesitamos reforma legal, porque hoy la ley plantea que el voto es en papel" y el único voto electrónico autorizado es para mexicanos en el exterior.

Así, para 2020 podrían cortarse 90 millones de pesos solicitados por el INE para realizar una auditoría al sistema de voto electrónico, pero en ese caso, aceptar que no haya esa modalidad de sufragio en las elecciones de mexicanos en el exterior en ocho estados, en el 2021.

También sería factible, previo cambio en la ley, no imprimir las boletas electorales en papel seguridad, pero aceptar que eso podría generar desconfianza.

De igual forma puede dejarse de destinar 400 millones de pesos anuales para el monitoreo de radio y televisión, pero aceptar que no habrá ese mecanismo previsto en ley desde 2008 para garantizar equidad en la contienda.