Anuncia AMLO construcción de termoeléctrica en Baja California Sur

Ante los apagones que se presentan en Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno construirá una termoeléctrica en ese estado para generar electricidad, y que ésta funcionará con gas natural y no con combustóleo para evitar contaminación.

En conferencia de prensa en La Paz, el titular del Ejecutivo federal señaló que ya se cuentan con los fondos necesarios para la construcción de esta obra.

"Quiero aprovechar para informar que vamos a enfrentar el problema de los apagones en Baja California Sur. Durante mucho tiempo se ha padecido que se genera la energía eléctrica con combustóleo y produce contaminación, esto se va a resolver.

"Vamos en definitiva a construir una termoeléctrica en Baja California Sur, ya se autorizaron los fondos con este propósito y se va a generar energía eléctrica con gas natural. Vamos a traer gas natural para reducir considerablemente las emisiones contaminantes y se va a garantizar que no falte la energía eléctrica es decir, que no haya apagones".

Indicó que al llegar a la Presidencia, su gobierno encontró que hay dos regiones sin líneas de transmisión de energía eléctrica segura "Baja California Sur y la Península de Yucatán, en los dos casos, mi compromiso es resolver en definitiva el abasto de energía eléctrica sin contaminación, sin usa de combustóleo"·

"Esa es una información que les transmito porque conozco el problema, viene de tiempo atrás. La contaminación viene de tiempo atrás, no es nuevo porque las plantas que generan la energía se alimentan de combustóleo".

Aseguró que se llevará gas a esa parte de la península, porque "tenemos gas para 20 años en el país y tenemos ya la forma de traer gas y construir la planta termoeléctrica porque esto va ayudar mucho".