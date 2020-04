Anuncia AMLO reconocimiento a sector Salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que una vez superada la emergencia sanitaria se le hará un reconocimiento a los médicos y enfermeras, así como al personal sanitario por su desempeño para contener la pandemia.

"Son nuestros héroes, nuestras heroínas, una vez que pase esto (la pandemia) porque tendrá que pasar, les vamos a hacer un reconocimiento público todos, desde aquí, desde Palacio Nacional", informó.

"Tenemos que apoyar, respaldar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo y tenemos que reconocer su trabajo", expuso.

Mencionó que los especialistas en terapia intensiva se agotan "porque es un desgaste terrible ya cuando se está atendiendo a un paciente intubado".

El mandatario comparó el trato que reciben en otros países los especialistas de la salud, con los ataques discriminatorios que han recibido en México.

"Llegan a sus departamentos, a sus casas -narró-, y los vecinos los están esperando con carteles, con ramos de flores los niños, guardando distancia. Eso lo tenemos que hacer aquí. Expresar nuestro reconocimiento, ¿quién está libre de enfermarse? Tenemos que ser muy respetuosos, eso que hacen es discriminación, así se llama, y eso es realmente detestable, eso no se debe hacer. Nuestro apoyo a todos los trabajadores del sector salud", puntualizó.

Aludió a la misiva de un médico retirado que se ofreció integrarse al trabajo activo para colaborar en el cuidado de los enfermos del coronavirus.

"¿Vieron la carta de un médico ya grande? -preguntó durante la conferencia matutina-, dijo `voy´, y que ese médico se puede infectar, puede perder la vida por los demás. Es un acto de solidaridad, de nobleza sublime, es extraordinario que quiera cuidar a todos".

Reiteró su llamado a la población para que sigan las medidas de prevención como la sana distancia y no salir de sus hogares mientras dure la contingencia.

"Y pedirles a todos los mexicanos que nos ayuden, ya falta poco, vamos bien en comparación con otros países. No podemos dar esos datos porque son de mal gusto. No podemos decir esta mejor México que otro país porque al otro país le está yendo mal, porque tiene más casos, porque han fallecido. No queremos que pierdan la vida, ni en México, ni en el mundo, nadie. Pero vamos bien por la participación de la gente", finalizó.