Anuncia López-Gatell vacunación anti Covid a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades

El Subsecretario de Salud y encargado de la estrategia para combatir a la COVID–19 en el país, Hugo López-Gatell, aseguró que se vacunará contra la enfermedad a un millón de menores considerados de riesgo por los padecimientos previos que sufren.

"Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/sida, con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico (de defensas)", dijo en entrevista con el diario La Jornada.

Sin embargo, el zar anti COVID aseguró que, aunque México "tiene la más alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el mundo", la obesidad extrema "es menor con respecto a los adultos, por lo que es una causa menos frecuente de complicaciones para COVID-19".

Sobre los menores de edad con discapacidades, dijo que "hay de todo tipo". "Algunas claramente aumentan el riesgo y se pueden identificar, como la parálisis cerebral, pero el espectro es amplio y en eso estamos", le dijo a La Jornada.

"Se va a reformular el plan nacional con el razonamiento técnico sobre la necesidad del uso de vacunas en menores con comorbilidades bien definidas porque aumentan el riesgo de complicaciones graves", destacó.

LÓPEZ-GATELL DESCARTA RENUNCIA

Hugo López-Gatell, dijo que no renunció, ni renunciará a su cargo, pues aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldando su actuar.

En una breve entrevista con Milenio, López-Gatell detalló que tiene un compromiso con el país tanto en el control de la pandemia como en la estrategia de vacunación. Asimismo, rechazó cualquier renuncia, esto luego de que por tercera ocasión se difundiera una supuesta carta de renuncia a su nombre.

"No renunciaré ni he renunciado. No tengo duda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue respaldando mi actuar", dijo López-Gatell al diario de circulación nacional.

Por otro lado, el Subsecretario de Salud explicó que con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sostiene una amistad de más de 30 años. Además, señaló que los miembros del Gabinete federal "son muy amigables con él".

"Con Claudia Sheinbaum tengo una excelente relación de amistad de más de 30 años. También los miembros del Gabinete federal son muy amigables conmigo", comentó a Milenio.

Alejandro Aguirre Guerrero, periodista de El Universal, detalló que en una misiva enviada a la oficina de López Obrador y cuyo contenido eran dos párrafos, el Subsecretario de Salud expresó sus intensiones de dejar el cargo "por considerarse non grato para el futuro del movimiento".

No obstante, Aguirre Guerrero mencionó que cuando el Presidente recibió la renuncia, pidió inmediatamente que le pusieran a Gatell al teléfono.

"Estoy enterado de tus intenciones y no las acepto. Tu salida se dará sólo si te llega alguna invitación internacional, de otra manera, te quedas conmigo hasta que termine el sexenio. Imagínate, dejarte ir es similar a reconocer que equivocamos el camino, y no es así", según habría comentado el mandatario federal durante su llamada con el Subsecretario de Salud, la cual fue dada a conocer por El Universal.

Y es que el Subsecretario López-Gatell ha sido duramente criticado por sus gestión de la pandemia por coronavirus en el país. Su reciente polémica fue el pasado 7 de septiembre cuando en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el funcionario aseguró que, por cada dosis de la vacuna contra la COVID-19 que se desvía hacia un niño o niña a través de amparos, "se le quita la oportunidad de inmunizarse a una persona que tiene un riesgo mayor".

"No hay que perder de vista que por cada dosis que por ejemplo, por acción judicial, por estas sentencias de amparo, se desvía hacia un niño o una niña cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor, y por eso la salud pública piensa en las poblaciones, porque se piensa en la equidad", dijo el funcionario durante su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En ese sentido, Gatell explicó que la evidencia científica ha mostrado que el riesgo grave de hospitalización, intubación o muerte está en las personas de mayor edad. Además, mencionó que la vacunación no es una acción que tenga como propósito la inmunización individual , sino la protección poblacional, porque lo que se busca es el bienestar colectivo.

Los dichos de López-Gatell generaron reacciones encontradas entre los usuarios de redes sociales. Incluso el nombre del Subsecretario se colocó en tendencia en Twitter, durante varias horas. En tanto, la Senadora Xóchitl Gálvez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el funcionario era "un pendejo" por haber emitido ese comentario.