Anuncia Muñoz Ledo que tomará la presidencia de Morena este lunes

Sin esperar la tercera encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), Porfirio Muñoz Ledo anunció que mañana lunes 12 de octubre tomará la presidencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e invitó a los militantes para que lo acompañen.

"Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 06700, Ciudad de México. Confío en su solidaridad. Los espero", escribió Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

En un segundo mensaje insistió en que él ganó la encuesta: "Hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Es una historia de convicción y sacrificio que no voy a deshonrar. El dinero millonario pretende apoderarse. Gané las encuestas".

Militantes del partido más poderoso de México han intercambiando acusaciones tras la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) que mostró 25.34 por ciento de apoyo a Porfirio Muñoz Ledo, legislador y líder histórico de la izquierda, y 25.29 por ciento a Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena.

Porfirio Muñoz Ledo, Diputado del grupo parlamentario, Morena. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

Andrés Manuel López Obrador, quien fundó Morena para impulsar su candidatura presencial de 2018, pidió a los competidores aceptar los resultados de la encuesta.

"No es perfecto el método, pero es la gente, es la opinión de los ciudadanos, no solo para el caso de Morena, para cualquier caso debería de hacerse así, o la elección abierta, pero todavía no hay la responsabilidad suficiente", comentó el Presidente el jueves, el último día del sondeo.

La urgencia de definir el futuro de Morena apremia porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio de 2021, cuando 94 millones de votantes están llamados a elegir a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos.

Aun así, las últimas encuestas muestran al partido del Presidente con casi 30 puntos de ventaja sobre sus competidores más cercanos, el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

LA PUGNA ENTRE DELGADO Y MUÑOZ LEDO

El proceso para renovar la dirigencia de Morena, que ahora lidera el Diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuéllar, causó polémica desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó una encuesta en septiembre para resolver las disputas por el control del partido.

Este domingo los ánimos se calentaron luego de las declaraciones de Muñoz Ledo y Mario Delgado, ambos candidatos a la dirigencia del partido en el poder.

Luego de que Muñoz Ledo se autoproclamó el ganador de la encuesta para dirigir Morena, Mario Delgado advirtió que el Diputado tiene un nivel de vehemencia que en cualquier momento hasta podría desconocer al Presidente.

"Con este nivel de vehemencia, Porfirio puede, en cualquier momento, desconocer a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, o hasta atacarlo por su convicción democrática", dijo durante un evento con militantes de Morena en Saltillo, Coahuila.

Delgado acusó a Muñoz Ledo de estar obsesionado con dirigir Morena, lo que pone en riesgo al partido.

Oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador".

Desde Puebla, el candidato a la dirigencia de Morena recordó que López Obrador ha sido un factor primordial en el partido, por lo que su "lealtad" con él data desde la primera dirigencia del PRD con Cuauhtémoc Cárdenas.

"Hay una campaña que han iniciado los contrarios en el sentido de que yo quiero quitar del poder a Andrés Manuel López Obrador, es el último recurso que tienen", dijo. "Andrés y yo venimos juntos desde el 89".