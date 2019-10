Anuncia Sheinbaum presencia de más de 2 mil policías desarmados en marcha por 2 de octubre

Ante la marcha en conmemoración de la represión estudiantil del 2 de Octubre de 1968, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que habrá 2 mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero confío en que será una manifestación pacífica.

"Van a ser ATENEAS y si hay necesidad habrá otros elementos, pero todos irán desarmados. Serán alrededor de 2500 elementos en distintos puntos y otros que están en caso de ser necesarios, no es para reprimir, es para contener en caso de alguna agresión", comentó.

Asimismo, también explicó que por solicitud de diversos comerciantes, se decidió poner protección a los negocios para evitar afectaciones como en anteriores manifestaciones.

"En particular, en este caso, estamos protegiendo algunos negocios que nos solicitaron, algunos templos y edificios patrimoniales", dijo.

Recordó que para evitar una provocación de grupos de encapuchados, se implementará un cinturón de paz, que será integrado por personal de gobierno y ciudadanos. Pese a que ha habido denuncias en redes sociales sobre la obligación a participar, la mandataria local aseguró que es falso, que todos los integrantes de este cinturón son voluntarios.

"Quien no quiera ir no va, todos lo hacen con gusto", expuso.

Sobre su participación durante este dispositivo comentó que estará en un puesto de mando en el C5 para estar atentos a la situación.

"Hago un llamado a que no haya violencia, estamos conmemorando un día triste en la historia, pero al mismo tiempo reivindicando a los jóvenes de 1968", comentó.