Anuncia Silvano Aureoles contrapropuesta sobre Zonas Económicas Especiales

Luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la cancelación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, anunció que junto a los demás mandatarios estatales presentará una contrapropuesta para evitar la eliminación del proyecto.

"Vamos a seguir pugnando ante la autoridad federal para que le puedan poner de otro modo, porque eso no se acaba con un anuncio; hay una ley sobre las Zonas Económicas Especiales", declaró el perredista.

Aureoles consideró que sería un error anular este esquema de incentivos para atraer inversión, "por ello, vamos a hacer una contrapropuesta los gobernadores, sobre todo la nuestra, que es la más avanzada".

Entrevistado en Morelia, señaló que la ZEE que comparten Michoacán y Guerrero, presenta un avance significativo en materia de inversión.

"Se ha dicho mucho que se compraron terrenos caros, que ha habido malos manejos; ha sido ése un poco el argumento. Aquí no, en Michoacán no ha sido el caso.

"Aquí sí hay inversión que está generando empleos directos, que es uno de los propósitos del esquema. Entonces se puede llamar de otro modo, pero que siga el esquema de estímulos, porque es al final lo que ayuda a traer inversión", expuso.

El mandatario estatal encabezó esta tarde un evento con personal de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), donde se formalizó la regularización laboral de 400 trabajadores que llevaban varios años con contratos eventuales.

La medida se suma a la contratación, concretada semanas atrás, de más de 300 trabajadores que habían sido cesados por la Federación, tras la extinción del programa Prospera.