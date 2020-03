Anuncia tu empresa en portal Fuerza CDMX durante la cuarentena

Quedarse en casa es una de las medidas más efectivas para evitar un mayor número de contagios de coronavirus Covid-19. Sin embargo esta acción preocupa a miles de familias que dependen de un negocio para sobrevivir. Por suerte tenemos internet y personas preocupadas por esta situación quienes generaron la plataforma Fuerza CDMX.

Fuerza CDMX es un directorio pensado para quienes requieren adquirir algún servicio o producto sin salir de sus casas promoviendo el consumo local.

Desarrollada por Ana Lizz Pardo, María Fernanda Muñoz y Edgar Corona, la página también está pensada para que las empresas que no tienen experiencia en planes de negocio o mercadotecnia digital encuentren herramientas y consejos prácticos para incrementar sus ventas.

Para los negocios el registro para anunciarse no tiene ningún costo. Únicamente se debe ingresar a fuerzacdmx.org y, en la pestaña, "VENDE Y COMPRA", hacer clic para crear una cuenta.

Cabe señalar que la iniciativa surgió en 2017, tras el sismo de septiembre, con la intención de reactivar la economía del país apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que fueron afectadas.

Ahora Fuerza CDMX revive con el objetivo de ayudar a que los pequeños negocios y las familias que no tienen un ingreso fijo a sobrevivir la cuarentena por el coronavirus.

Luego de analizar miles de publicaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y Linkedin, los creadores de la plataforma identificaron mensajes clave como preocupación por la situación, buscando cómo apoyar a los más afectados; peticiones de apoyo de los emprendedores que no saben qué hacer si tienen que cerrar sus negocios; y personas que solicitan y comparten links de plataformas digitales para sobrellevar la cuarentena.

En el portal de Fuerza CDMX los usuarios pueden encontrarse diversas categorías que para atender las necesidades que podrían tener por la pandemia de COVID-19.

Desde opciones de alimentos y comida a domicilio hasta profesionales con servicio a domicilio como costureras, carpinteros o cerrajeros que no tienen otra fuente de ingresos, están disponibles en el portal.

También se tiene la oportunidad de conocer y contratar servicios en línea como clases, terapias y podcasts que permitirán a muchos seguir generando ingresos a partir de las plataformas digitales.

Una categoría más permite comprar y vender productos nuevos y seminuevos online. Asimismo los usuarios también pueden encontrar vacantes disponibles o subir su CV si lo que están buscando es un trabajo fijo.

Quienes deseen apoyar al consumo local, pueden solicitar directamente lo que están buscando para recibir propuestas de la comunidad de manera sencilla.

Por último existen otras secciones que ayudan a aprovechar el tiempo en casa como cursos, libros, podcasts, obras de teatro y conciertos, sin costo. Una alternativa para quedarnos en casa y, a la vez, apoyar a los negocios de la ciudad.