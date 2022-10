Anuncia Xóchitl Gálvez más denuncias contra Pío López Obrador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- La senadora panista Xóchitl Gálvez anunció que presentará más denuncias contra Pío López Obrador, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) absolvió al hermano del presidente de la República por la probable comisión de delitos electorales.

En conferencia de prensa, la legisladora afirmó que este gobierno no es igual a los anteriores, es peor, y el lema del presidente Andrés Manuel López Obrador no es "Primero los pobres", sino "Primero los sobres".

Acusó que el presidente presionó a los jueces para que su hermano fuera exonerado, porque recibir dinero en efectivo sin decir el origen es un delito electoral.

Recriminó al mandatario que haya minimizado el que su hermano recibió dinero en efectivo para financiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que él encabeza.

Recordó que todos vieron como David León, entonces funcionario del gobierno de Chiapas, entregó sobres de dinero a Pío López Obrador, lo que configura un acto de corrupción.

"Ahora, no venga a retarme en presentar una nueva denuncia. Lo reto a usted a que reconozca que su movimiento que lo llevó a la silla presidencial está lleno de irregularidades y de corrupción. ¿De dónde sacaron dinero para mantener su movimiento? Visitar dos mil ochocientos municipios requiere de mucho dinero. ¿De recursos públicos, señor presidente? ¿Era dinero de los pueblos indígenas de Chiapas? ¿Fue en cash?, es una buena pregunta después de leer el libro de ´El Rey del Cash´. Me parece que el que le debe una explicación a los mexicanos es el presidente de la República", expresó.

La senadora panista advirtió al presidente López Obrador que no debe creer que porque tiene "controlada la justicia", esta no le va a llegar.

"Seré paciente, hace unos días recibí un fallo después de seis años. Soy una mujer tenaz y estoy segura de que tarde que temprano se hará justicia en este país para aquellos que les encanta ´primero los sobres´, no primero los pobres. Para aquel que estaba preocupado, sí, si habrá más denuncias".

Insistió que el titular del Ejecutivo Federal cooptó al Poder Judicial y este está "doblado" frente al presidencialismo.

Señaló que hay la sospecha de que el dinero para financiar a Morena salió de las arcas del gobierno de Chiapas y eso es lo que "no quisieron investigar", porque David León trabajaba para Manuel Velasco, entonces gobernador de ese estado".