Anuncian "Botón de Emergencia" en Jalisco ante aumento de casos de Covid-19

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, anunció el Botón de Emergencia para "parar en seco" todas las actividades en Jalisco, cuando existe una saturación del sistema hospitalario en un 50 por ciento y la tasa de incidencia semanal sea de 400 contagios por millón de habitantes, con fecha de inicio de síntomas.

La entidad aún está lejos de la activación de este botón, pero todo depende de los ciudadanos que no se active, advirtió, y lamentó que la mayoría de los comercios y negocios no han cumplido con el llamado de programar horarios de ingreso y salida escalonados y que eso impactó al nivel de riesgo del transporte público.

El estado tiene la quinta menor tasa de casos acumulados, la octava menor tasa de casos activos y la séptima menor tasa de mortalidad a nivel nacional, esto gracias al Modelo Radar Jalisco, que ha evitado alrededor de 17 mil contagios adicionales y 900 muertes, dijo al tiempo que aseguró que Jalisco va bien en la reactivación económica, pero depende de los ciudadanos que esto siga así.

Alertó que si la dinámica de la pandemia que vive la entidad se mantiene, como en los últimos días, y las personas sigan sin comprender el nivel de riesgo que representa romper el confinamiento y salir a las calles impactando la movilidad de la ciudad, se pondrían en riesgo la vida de cientos de jaliscienses y la necesidad de "parar en seco" durante 14 días todas las actividades en el estado. Eso se hará, mediante un botón de emergencia, sentenció y detalló que por circunstancias actuales, el semáforo epidemiológico estatal ha perdido su función y en su lugar se aplicará el botón que consta de dos indicadores que definirán si se requiere o no frenar toda actividad en el estado.

El Botón de Emergencia consiste en la definición y aplicación de dos nuevos indicadores que se evaluarán: Saturación del sistema hospitalario y tasa de incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas.

"Si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos por cada millón de habitantes, vamos a tener que parar una vez más. Así de claro. Hoy estamos en el primer indicador en 26% y en el segundo en 290", especificó y mencionó que el 15 de julio se presentará un nuevo instrumento denominado tablero de riesgo para definir cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido iniciar operaciones.

"Hoy no existen condiciones para definir una fecha y por ello se construirá una nueva metodología para tomar decisiones que ponderen el riesgo por tipo de actividad. Así se definirá la apertura de cines, teatros, bares, salones de eventos, centros de convenciones, casinos, entre otros", agregó y reconoció que al inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, la entidad tomó decisiones que hoy lo colocan con la quinta menor tasa de casos acumulados, la octava menor tasa de casos activos y la séptima menor tasa de mortalidad a nivel nacional.

"Al decir 'parar en seco' nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primera etapa del aislamiento social. Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio.

"También, no habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos", sentenció.

Y precisó: "tenemos que entender que la relajación de la disciplina ciudadana nos está pasando factura. En la última semana el promedio de contagios diarios es de 536. Llevamos tres semanas con más de mil 600 casos activos".

"El 25% de las 867 defunciones en el estado se dieron en la última semana. El nivel de positividad se incrementó de 27 a 31%, pero sobre todo, nos preocupa el nivel de desgaste y cansancio que enfrenta nuestro personal médico, nuestros doctores y enfermeras que pueden hacerlo, están trabajando sin descanso".

De la creación y aplicación del Botón de Emergencia, Alfaro Ramírez añadió que esta nueva estrategia fue pensada por las proyecciones de la Mesa de Salud ante la relajación de las medidas preventivas, por parte de la población y de las empresas y el incumplimiento de los negocios que se les permitió abrir en la etapa de arranque del Plan Jalisco para la Reactivación Económica.

La gente no entendió que había que quedarse en casa y salir salvo para lo necesario, pero en los últimos días los sitios están abarrotados, gente de paseo, cuando la reactivación económica sólo tenía que impactar 7 por ciento de la movilidad en el estado.

"Lo que hemos visto en estos días es otra cosa: una muestra clara de irresponsabilidad e inconsciencia que nos ha puesto en riesgo a todos. Esto no puede seguir así. O hay una mayor responsabilidad de parte de los ciudadanos o se activa el botón de emergencia".