Anuncian cierre de cines, teatros y museos por Covid-19 en CDMX

Como medidas adicionales a la Semana Nacional de la Sana Distancia para reducir el número de contagios por el coronavirus Covid-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de mañana y hasta el 19 de abril estarán cerrados todos los museos, baños de vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos, Pilares, Cendis y eventos masivos en iglesias católicas.

Detalló que buscarán la reducción de hasta el 50% de los trabajadores que no tengan labores sustantivas en las alcaldías para que puedan permanecer en su casa, además de los esquemas en favor de las madres y padres de familia o que tengan alguna enfermedad, especialmente los adultos mayores de 68 años.

En conferencia de prensa, en compañía de los 16 alcaldes, Sheinbaum hizo un llamado para que todos los eventos públicos y privados no puedan realizarse con más de 50 personas.

Claudia Sheinbaum señaló que tiene cuatro comités y uno de ellos es sobre el abasto de agua en la Ciudad ya que reconoció que "hay un problema importante de desabasto de agua debido a que ha aumentado mucho el consumo, vamos a tomar una serie de medidas en disminuir las presiones".

Adelantó que habrá un sistema de pipas para apoyar a todos los habitantes de las diversas alcaldías que podrían presentar problema.

Añadió que el siguiente martes anunciarán un sistema de apoyos económicos para trabajadores y trabajadoras de sectores económicos que podrían ser más afectados así como sectores vulnerables y microempresas.

"Para los trabajadores del Gobierno de la Ciudad es importante que sepan que no habrá reducción en sus ingresos si permanecen en su casas para que podamos dar esa facilidad y para que sepan que si se van a su casa no tengan el temor que van a perder horas extras o guardias".

La mandataria capitalina dijo que estas medidas son para reducir el número de contagios y como parte de las medidas Semana Nacional de la Sana Distancia, aclaró que estas medidas se trabajaron el día de ayer con la subsecretaría de la Secretaría de Salud.