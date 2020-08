Anuncian creación de autodefensas en Chiapas

Indígenas tzotziles de esta localidad anunciaron que conformarán grupos de autodefensa para hacer frente a los hombres armados que atacan a las comunidades, ante la incapacidad de los gobiernos estatal y federal de garantizar la paz y la tranquilidad.

Rosa Sántiz Sántiz, representante de los 115 comuneros, afirmó que "están cansados de tanta agresión y ataques armados" ante la complacencia de los gobiernos federal y del estado, que no hacen nada para investigar y detener a los agresores. "Nos están obligando a defendernos, a organizarnos (...) Somos seres humanos que queremos vivir en paz y recuperar a nuestra Madre Tierra y territorio", mencionó la representante de los dueños de las 60 hectáreas de tierra que reclama Santa Martha, Chenalhó, así como de los 2 mil 36 desplazados.

"Llegó el tiempo de decir: 'Hasta aquí, ya toleramos mucho, ya aguantamos mucho, nosotros no somos los agresores, pero ya nos cansamos de tanta agresión de los grupos paramilitares'", advirtió la mujer.

Sántiz Sántiz abundó en que el objetivo es organizarse entre las 21 comunidades indígenas para conformar grupos de autodefensa, a fin de hacer frente a las agresiones armadas. "Buscaremos el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de los grupos de autodefensa de Motozintla, Chiapas, Michoacán y otros estados del país, para que nos asesoren en la organización y defensa", explicó.

Este jueves, ante el cese de los ataques de grupos armados a las comunidades indígenas tzotziles por la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, algunos desplazados se atrevieron a regresar a sus viviendas. Sólo quienes habitan cerca de las tierras que reclaman comuneros de Santa Martha, Chenalhó, no retornaron, ante el temor de que las agresiones se recrudezcan cuando las fuerzas federales se retiren.