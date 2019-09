Anuncian dos fondos para universidades públicas que estén en crisis

El gobierno federal anunció dos bolsas de recursos extraordinarios que podrán concursar las 35 Universidades Públicas Estatales que denunciaron recortes importantes a sus presupuestos.

En una reunión en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, dio a conocer que se prepara un fondo de 2 mil 500 millones de pesos para ayudar a las universidades en crisis a cerrar el año, y otro fondo de 4 mil 500 millones de pesos para respaldo de la política salarial que se aplicará durante 2020.

En el encuentro, que se extendió durante dos horas, estuvo presente Héctor Garza, el Oficial Mayor de la SEP, la directora general de Educación Superior Universitaria, Carmen Rodríguez Armenta, así como los rectores o representantes de las 35 universidades públicas que existen en el país y que reciben recursos federales para su operación; en la invitación se les enfatizó que era "muy importante" su presencia o que, en todo caso, enviaran a un representante.

El fondo de 2 mil 500 millones de pesos vendrá en sustitución del programa U081 que se eliminó del presupuesto y será concursable entre las instituciones; se dejó claro que quienes obtengan estos recursos tendrán que garantizar el "par y paso" con los gobiernos estatales, es decir, que estos hagan las aportaciones que por ley les corresponden.

La bolsa de respaldo a la política salarial será de 4 mil 500 millones de pesos y servirá para ayudar a las instituciones a respaldar los incrementos salariales que por ley se les tienen que dar anualmente a los trabajadores y que hasta este año, habían salido del gasto corriente de las universidades.

Los recursos que eran para gasto de operación o funciones sustantivas, se tenían que aplicar para nómina porque en el presupuesto de la federación no se contemplaban los aumentos salariales de ley.

Lo que quedó muy claro para los rectores es que las medidas de austeridad van a continuar. El discurso de los funcionarios de la SEP es que fue gracias a las economías aplicadas por el gobierno federal, se pudieron obtener los recursos adicionales para la integración de ambas bolsas de recursos y por lo mismo, se les pidió hacer un esfuerzo mayor en términos de austeridad y contención del gasto.

Lo que no se tocó en la reunión fue el paro que ya anunciaron los integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios para el próximo 9 de octubre; sin embargo, las instituciones que no tienen recursos para pagar sueldos, prestaciones y a fin de año, aguinaldos esperan la liberación del recurso del programa U081 para hacer frente a estas responsabilidades.