Anuncian fin de ciclo escolar de manera virtual en Tabasco

El ciclo escolar 2019–2020 en Tabasco se terminará de manera virtual, anunció la Secretaría de Educación, esto ante el alto contagio de Covid-19 que mantiene a 3 mil 236 personas con este padecimiento y 316 muertes en esta entidad.

La titular de la dependencia, Egla Cornelio Landero, detalló que el cierre de este ciclo escolar está programado a partir del 6 de julio, cuya conclusión se establece en el calendario hasta el viernes 17 de ese mismo mes, por lo que se realizará en buenos términos, en razón de que las clases a distancia han funcionado favorablemente.

Sostuvo que ante esta situación extraordinaria propiciada por el Covid-19, los reportes de evaluación se harán llegar a los tutores y padres de familia de manera virtual.

Cornelio Landero precisó que mediante el programa "Aprende en Casa" instrumentado por el Gobierno Federal y el uso de herramientas tecnológicas por parte de la Secretaría de Educación del estado, como Google Classroom, se ha dado continuidad de manera virtual a los programas académicos que se interrumpieron el 20 de marzo pasado por la emergencia sanitaria.

"No estamos en condiciones de retomar las clases presenciales. Vamos a regresar a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde, esto es, hasta que no exista riesgo alguno de contagio para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, así como a los profesores", apuntó.

La secretaria de educación, Egla Cornelio Landero, explicó que cuando inició la suspensión de actividades académicas, el ciclo escolar registraba un avance de más del 70 por ciento de su planeación didáctica, lo que implica que los estudiantes estaban cursando del tercer y último trimestre.

"El 23 de marzo se celebró el Consejo Técnico Educativo y allí los profesores entregaron material a los padres, a los tutores, de cómo iban a continuar los niños estudiando, de manera que tenemos una carpeta de experiencia que nos ofrecerá un diagnóstico y esto será lo que los profesores considerarán de los alumnos", asevero.

Dijo que los estudiantes de zonas indígenas, también han podido avanzar en sus clases gracias al uso de aplicaciones como WhatsApp, donde traen un ritmo de trabajo completo, muy de cerca con sus profesores, quienes crearon grupos con los tutores para enviarles las clases pregrabadas y las actividades que deben realizar.

Egla Cornelio dijo que la pandemia no afectará la transición al siguiente nivel educativo de los alumnos que están por culminar la primaria, la secundaria y el bachillerato y precisó, que se tiene lista la documentación de cada uno de los estudiantes, aclarando que no deben tener ninguna preocupación, porque se está trabajando para que puedan tener sus certificados en tiempo y forma.

"Tenemos más de 50 mil alumnos que van de preescolar a primaria, de primaria a secundaria 46 mil 952 y de secundaria a preparatoria 42 mil 752. En el caso de preescolar, primaria y secundaria pues ya nosotros teníamos avanzado todo el proceso de preinscripción, ellos ya tienen todo ese proceso", concluyó.