Anuncian impugnación contra Jaime Bonilla porque votó en EU en 2018

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará la inegibilidad de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, pues acreditó con documentos oficiales que de 2004 a 2016 se postuló a un cargo de elección popular en Otay, California y apareció en la lista de votantes en Estados Unidos incluso en 2018.

Esa documentación probaría que no cuenta con la residencia de 15 años que exige la Constitución del estado, afirmó Jaime Martínez Veloz, candidato del PRD al gobierno de Baja California.

En abril pasado el PRD impugnó a Bonilla por la misma razón, pero no prosperó presuntamente por no estar debidamente a acreditados los documentos de prueba.

Este jueves, Martínez Veloz anunció que en cuanto se entregue constancia de mayoría a Bonilla se promoverá un nuevo recurso ante tribunales pues dijo contar con documentos emitidos por el gobierno de California, Estados Unidos, según los cuales el abanderado de Morena registró su comité electoral por el Partido Republicano al cargo de director del Instituto de Aguas de Otay, mismo que buscó de forma continua hasta 2016.

En el registro de votantes de San Diego "comprobamos que participó al cargo, suponíamos que se postuló a ese cargo, que en EU se elige por voto directo y secreto hasta 2012, y nos encontramos con la sorpresa de que había documentos de que participó no sólo en 2012 durante 2013, 2014, 2015 y 2016".

Martínez veloz aseguró que "el propio registro de votantes lo tiene registrado hasta 2018, aparece que ha votado, no por qué partido" y por tanto Bonilla no acreditaría la residencia exigida por ley.

"Dos veces al año inscribía un comité político electoral para aspirar a competir por el cargo y yo creo, supongo por el interés del negocio tan grande pues pretenden instalar esta desalinizadora en territorio mexicano para abastecer fundamentalmente de agua a Estados Unidos", expuso.

Esto porque de acuerdo al PRD, Bonilla, quien fue director de la Otay Water District diseñó un proyecto de abasto de agua para instalar una planta desalinizadora en territorio mexicano, en Rosarito, Baja California, para abastecer de agua a los norteamericanos, con un alto costo de operación para el gobierno local, mismo que además quedaría endeudado.

En rueda de prensa, con el respaldo de la dirigencia colegiada del PRD, el representante de ese partido ante el INE, Camerino Márquez, comentó que ante la contundencia de las pruebas "pronto se tendrá que ir a otra elección en la entidad, donde se cuente con un proceso electoral limpio".

Según el PRD Bonilla gastó 300 millones de pesos en su campaña, cuando el tope era de 23 millones de pesos.