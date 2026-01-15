logo pulso
Anuncian la recolección nocturna de basura

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Anuncian la recolección nocturna de basura

ECATEPEC, Méx.- El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa de Recolección de Basura Nocturna para frenar los tiraderos clandestinos, evitar la disposición de residuos en barrancas y reducir riesgos de inundación.

Operará en 20 rutas estratégicas que recorrerán 375 calles de 87 colonias, principalmente aquellas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad cercanas a nueve barrancas, identificadas como puntos críticos por la acumulación de desechos.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que Ecatepec genera diariamente entre mil 200 y mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que lo ubica entre los municipios con mayor producción de basura a nivel nacional, situación que impacta directamente en la salud pública, el funcionamiento del drenaje y el orden del espacio urbano.

Las rutas nocturnas cubrirán colonias cercanas a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Las Venitas.

    Anticorrupción investiga presunta filtración de datos de Telcel
    SLP

    El Universal

    Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción, informa sobre investigación de presunta filtración de datos de usuarios de Telcel. Detalles aquí.

    Campaña Hecho en México para promover consumo nacional en la Copa Mundial Futbol 2026
    SLP

    El Universal

    Autoridades y CCE promueven orgullo nacional con campaña 'Hecho en México'

    El PT cuestiona la necesidad de una reforma electoral en México
    SLP

    AP

    El líder del PT, Reginaldo Sandoval, destaca la importancia de la unidad de los mexicanos en tiempos de cambios geopolíticos.

    Gusano barrenador alcanza a animales silvestres y domésticos en México
    SLP

    El Universal

    Datos oficiales revelan infecciones en fauna silvestre y animales domésticos por el gusano barrenador