Anuncian la recolección nocturna de basura
ECATEPEC, Méx.- El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa de Recolección de Basura Nocturna para frenar los tiraderos clandestinos, evitar la disposición de residuos en barrancas y reducir riesgos de inundación.
Operará en 20 rutas estratégicas que recorrerán 375 calles de 87 colonias, principalmente aquellas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad cercanas a nueve barrancas, identificadas como puntos críticos por la acumulación de desechos.
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que Ecatepec genera diariamente entre mil 200 y mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que lo ubica entre los municipios con mayor producción de basura a nivel nacional, situación que impacta directamente en la salud pública, el funcionamiento del drenaje y el orden del espacio urbano.
Las rutas nocturnas cubrirán colonias cercanas a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Las Venitas.
