Anuncian plan de seguridad para Zamora, Michoacán

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseveró que la seguridad pública es responsabilidad de los ayuntamientos, pero que no dejarán solas a las autoridades de Zamora, Michoacán.

Al anunciar el arranque del "Plan de Seguridad Zamora", Aureoles Conejo señaló que Michoacán es más grande que "un puñado" de delincuentes con intereses perversos.

Lo anterior, luego del ataque del cártel Jalisco Nueva Generación a elementos de la Policía Municipal de Zamora que dejó cuatro muertos y nueve lesionados.

"Hoy iniciamos esta etapa porque no vamos a dejar a Zamora sola, ni a su gobierno municipal; no vamos a dejar a los habitantes de la región que sean presa de los delincuentes", expresó.

En la plaza principal de la ciudad de Zamora, el mandatario michoacano dijo que estos hechos sucedidos el día de ayer (domingo), los llaman como autoridades a redoblar esfuerzos.

"A cerrar filas, a coordinarnos más, coordinarnos mejor y replantearnos una serie de tareas que tenemos que realizar en Zamora y en la región", expuso.

Por ello, adelantó, han sesionado con el Grupo de Coordinación en Zamora, donde han revisado los sucesos ocurridos.

"Pero también, a anunciar aquí en la plaza principal, que vamos a tomar todas las medidas necesarias para evitar que Zamora sea vulnerada por intereses mezquinos de los delincuentes", enfatizó.

Silvano Aureoles reiteró que a "Michoacán se le respeta y no vamos a permitir que seamos vulnerados. Nosotros respetamos, pero a quienes no nos respetan, no merecen el nuestro".

"Y entonces, nuestra respuesta será mucho mayor a la de aquellos que intentan intimidar o violentar la paz y hacerle daño a la sociedad".

Anunció que a esta estrategia trabajarán coordinados la Policía Michoacán, la Fiscalía estatal, la Policía Federal y el Ejército Mexicano.