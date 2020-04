Anuncian que uso de cubrebocas será obligatorio en Oaxaca

La noche de ayer domingo, el gobernador Alejandro Murat informó que a partir de los datos de vigilancia epidemiológica que se llevan en la entidad, se puede inferir que uno de cada 10 pacientes contagiados de coronavirus fallece en la entidad, lo que significa que la letalidad es del 10%.

El mandatario explicó que actualmente la entidad registra un repunte en los casos confirmados de la enfermedad Covid-19, pues en las últimas 48 horas se reportaron siete casos más, con lo que la cifra oficial de personas contagiadas es de 62, mientras que las defunciones suman seis. Es a partir de estas cifras que Murat asegura que en Oaxaca uno de cada 10 pacientes confirmados, fallece.

A través de un video en el que envía un mensaje al pueblo oaxaqueño, Murat recuerda que la entidad cumple cinco semanas observando las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. Y tras dar el pésame a las familias de las personas fallecidas, pide a los pobladores que sigan en aislamiento.

"Quédate en casa y si tienes que salir que sea solo por tareas esenciales. En los últimos días me han reportado de que la gente no está respetando el confinamiento y está saliendo de sus casas (...) les reitero: no hemos levantando la contingencia, por el contrario los contagios siguen avanzando y no podemos bajar la guardia", explica.

Ante dicho escenario el gobernador oaxaqueño anunció que a partir de esta semana que arranca es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y en el transporte.

"Esto es para evitar el contagio por las microgotas que expulsamos por la boca y es un medio de contagio del Covid-19".

Además Murat informó que se intensificarán los operativos de proximidad ciudadana que llevan acabo las secretarias de Salud y de Seguridad Pública, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), y que tienen como objetivo de informarle a los habitantes que "no son vacaciones" y que "no bajemos la guardia.

Hasta el momento, Oaxaca es una de las entidades que se ubica en el grupo de más de 50 y menos de 100 contagios de Covid-19; sin embargo, también es uno de los que menos ha observado la petición de quedarse en casa, según el análisis de movilidad presentado por el gobierno federal a partir de datos de Google.

Según dicho informe, Oaxaca está entre los seis estados del país que menos se ha mantenido en aislamiento. En categorías como movilidad por trabajo, Oaxaca ha disminuido poco más del 40%, mientras que respecto a la medida #QuédateEnCasa está no es observada ni por un 20% de la población.