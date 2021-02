Apagones afectan a 3.2 millones de usuarios en 26 estados: CFE

Los cortes de luz que se registraron en la tarde-noche de este martes, 16 de febrero, afectaron a 26 estados del país y no a 12, como lo planteó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en un principio. Al corte de las 19:00 horas, los apagones han afectado a 3 millones 192 mil 113 personas en todo el país, de acuerdo con Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, aseguró que no existe riesgo de "apagones masivos" y explicó que se trata de interrupciones programadas al suministro eléctrico para mantener estabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional. De acuerdo con la empresa eléctrica del Estado, los cortes programados son "rotativos aleatorios", pero no existe el riesgo de que sean masivos, ya que son programados y controlados por instrucciones del Cenace.

En su reporte, la CFE dijo que tienen fallas de luz Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit. Así como Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo que significó una afectación para el 8% del total de los usuarios que atiende CFE. Estos cortes se mantienen ante la imposibilidad de restablecer totalmente el servicio de electricidad en el país por la falta de gas natural, que es el combustible de las plantas de generación eléctrica.

Antes de que iniciaran los apagones programados, que se realizan en la tarde-noche porque es cuando se registra la mayor demanda de energía eléctrica, la CFE dio a conocer que hasta las 17:30 horas seguían sin energía el 22% de los usuarios afectados originalmente por el apagón que inició el lunes por interrupciones en el suministro de gas natural. En Chihuahua faltaban 165 mil usuarios pendientes de tener servicio eléctrico, en Coahuila 61 mil 856 usuarios seguían sin luz, en Nuevo León 69 mil y en Tamaulipas 244 mil 518.