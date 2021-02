Apagones afectan municipios de la zona oriente del Valle de México

La tarde-noche de este martes se registran apagones en municipios de la zona oriente del Valle de México, lo que ha provocado fallas en el servicio telefónico, de internet, en semáforos y alumbrado público.

En Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Texcoco y Acolman, Tepetlixpa y Valle de Chalco se ha reportado problemas en el servicio eléctrico.

El gobierno de Nezahualcóyotl informó que desde las 13:00 horas se detectó la suspensión de energía eléctrica en algunas colonias del municipio como la Benito Juárez, Vicente Villada, La Perla, Loma Bonita, Las Águilas, San Agustín Atlapulco, Tamaulipas Sección Las Flores, entre otras.

Las fallas son en algunas áreas, no de manera generalizada en el territorio municipal, aclaró el ayuntamiento.

En varios cruceros los semáforos no funcionan, por lo que elementos de Tránsito Municipal agilizaron la circulación de los vehículos. En algunas comunidades se ha restablecido el suministro, pero en otras los residentes del segundo municipio más poblado del Estado de México están sin luz.

En Los Reyes La Paz los vecinos han reportado que no tienen servicio telefónico en su casa y también hay fallas en la telefonía celular.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que durante la tarde se presentarían cortes de luz en 12 estados del país, entre ellos la entidad mexiquense, de las 18 a las 23 horas, por la disponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noroeste de México.

Apagones en Toluca

Desde las 18:00 horas de este martes inició el corte de energía eléctrica en municipios del Valle de Toluca, los habitantes en la capital mexiquense y Zinacantepec denunciaron que a raíz de los cortes dejaron de cumplir con trabajos a distancia, tareas escolares y que aumentaron los robos de baterías de automóviles en algunas zonas.

Los cortes, que fueron anunciados por el Centro Nacional de Energía Eléctrica (CENACE) para el Estado de México y otras 12 entidades federativas, son intermitentes, sin embargo, desde esta tarde, cientos de familias mexiquenses fueron sorprendidas y en algunos casos, reclamaron que los enfermos que necesitan concentradores de oxígeno fueron los más afectados pues requieren de la electricidad para funcionar.

Algunas de las colonias donde se presentó el apagón este martes en Toluca fueron San Mateo Oxtotitlán, San Mateo Otzacatipan, Nueva Oxtotitlán, Santa Cruz Atzacotzaltongo, San Pedro Totoltepec, San Buenaventura, San Pablo Autopan, San Andrés Cuexcontitlán, Héroes de 5 de Mayo en Toluca, Sector Popular y toda la zona norte.

Lo mismo ocurrió con los municipios aledaños como Almoloya de Juárez, Ocuilan, Lerma, Zinacantepec, Metepec, entre otros.

De acuerdo con el CENACE, estos cortes intermitentes y rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

"No puede ser que estemos en estas condiciones, cada vez es más peligroso andar por las calles y sin luz es como meterse a la boca del lobo", dijo una de las habitantes de Zinacantepec, y relató que tan solo ayer, durante los cortes, al menos tres autos se quedaron sin batería, pues "llegaron los amantes de lo ajeno y aprovecharon la oscuridad".