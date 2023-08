Apagones masivos afectan tres municipios de Baja California Sur

LA PAZ, BCS., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Decenas de colonias de por lo menos tres de cinco municipios de Baja California Sur registran apagones, generando desconcierto y molestia entre ciudadanos, turistas y comerciantes.En las últimas 48 horas, los cortes de energía se han prolongado hasta por una hora en las colonias Puesta del Sol, La Fuente, Chametla, Villas del Encanto, Pueblo Nuevo, Solidaridad, Guerrero, Valle del Mezquite, Progreso, Loma Linda, Indeco; incluso en la zona del malecón costero, en el área de bares y restaurantes.En San José del Cabo y hasta el municipio de Loreto -350 kilómetros al norte de La Paz- también se reportan interrupciones en el servicio.Las afectaciones han llegado al sector turístico y restaurantero, impactando a los comercios y clientela, por lo que representantes urgieron a la Comisión Federal de Electricidad y al Gobierno del estado que ofrezcan una respuesta de inmediato ante los apagones masivos que se registran.Juan Carlos Esqueda Hampl, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en La Paz, pidió a las autoridades "tomar el tema con seriedad", pues no es la primera ocasión que se registran estos cortes programados en el suministro de energía; sino la crisis inició en 2021."Hemos venido comentando que es necesario prevenir por la creciente demanda que tenemos en La Paz -capital del estado, y en Los Cabos. Esto para poder gestionar las inversiones necesarias a través de la CFE. Negar el problema no nos ayuda a nadie", expresó.AMLO negó el problemaY es que el pasado 14 de julio, de visita en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se presentaran apagones en BCS y defendió la operación de la CFE."El informe que yo tengo es que no hay falta de energía", expresó entonces.Con todo, según los propios registros de autoridades municipales y de Protección Civil estatal, así como las denuncias ciudadanas, los cortes iniciaron desde los primeros días de julio, igual que en otras entidades del país, y se han agudizado en las últimas 72 horas, afectando ya a tres municipios.Pondrán en marcha dos plantasEl gobernador Víctor Castro Cosío, abordado en entrevista, admitió que BCS registra estos apagones por la alta demanda del servicio en esta temporada de calor -con 40 grados de temperatura- y declaró que se pondrán en marcha dos plantas más para hacerle frente a ello, a más tarde el 15 de agosto.El subsecretario de Protección Civil del estado, Benjamín García Meza, precisó que de acuerdo con los informes de CFE, se tratan de "cortes programados" en bloques de colonias para poder hacerle frente a la sobredemanda en esta temporada de verano.Indicó que la mayor parte de las colonias están registrando cortes por espacio de 30 minutos y se ha tenido como prioridad no afectar la operación de zonas donde se ubican pozos de agua y hospitales.De acuerdo con el monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas en esta semana rondan los 40 grados centígrados y un 70 por ciento de humedad relativa.Apagones afectan turismo y deporteUsuarios en redes sociales se quejan ante la falta de operación de los aires acondicionados y han comenzado a advertir fallas en los aparatos eléctricos debido a los reiterados cortes de luz.El malecón de La Paz se ha quedado a oscuras por varios minutos durante la noche, afectando a la zona de bares y restaurantes; incluso los apagones afectaron ayer un partido de basquetbol de liga profesional, pues se registró un corte justo al iniciar, generando molestia y rechiflas.