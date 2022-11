Apalean y matan a perro en restaurante del sur de la CDMX

A-AA+

Un perro que se encontraba acostado afuera del restaurante cabaña "El buen gusto", ubicado en el Ajusco, de la alcaldía Tlalpan al sur de la Ciudad de México, fue asesinado a golpes por el dueño del establecimiento.

Los hechos se dieron a conocer por personas que estuvieron en el lugar y que aunque se encontraban a una distancia considerable, lograron grabar el momento en que los responsables comenzaron a apalear al animal.

El video fue compartido en distintas redes sociales y se acompañó con otra grabación en la que los presentes encararon al presunto dueño, quien les decía que jalaran al perro quien ya, visto de cerca en la grabación, no se podía mover y estaba rodeado de manchas de sangre.

Cibernautas anunciaron que el perrito había muerto luego de la golpiza que le propinaron los hombres.

Al respecto, la Asociación Protectora de Animales, Mundo Patitas AC, informó en redes sociales que ya habían denunciado los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pidieron que ya no se consuma en el lugar de los hechos.

"El buen gusto", a través de su página en Facebook, había lanzado un comunicado en el que aseguraba que presuntamente el perro había mordido a un señor de mayor edad, al parecer familiar del dueño, sin embargo, aseguraron que al principio el can simplemente estaba acostado.

Dijeron que se sentían muy apenados con la situación y que iban a ayudar a reponerse al perrito. Sin embargo, actualmente la página de este establecimiento, en dicha red social ya fue dada de baja, pero algunos cibernautas rescataron las capturas de los comunicados y publicaciones del restaurante del Ajusco.

El día de los hechos, autoridades de la alcaldía Tlalpan, subieron una foto a Twitter y aseguraron que tras enterarse de la violencia animal fueron al lugar pero al llegar ya estaba cerrado, por lo que no encontraron nada.

El hecho que se hizo tan viral que incluso el polémico empresario, Ricardo Salinas Pliego, compartió la situación en sus redes sociales y exigió justicia.

"Cárcel y castigo ejemplar a los que lo hicieron y a los que no hicieron nada por el perrito, ahora resulta que van a apoyar en la recuperación... el perro se murió de la golpiza!!! Un país que no respeta a los animales es un país condenado", escribió Salinas Pliego.