Aparece “El Marro” en videos; acusa a cártel de retener a su madre

Después de una jornada violenta en Guanajuato que dejó 29 presuntos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) detenidos, así como vehículos y negocios en llamas, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, apareció en dos videos en los que agradeció a las personas que salieron a las calles para defender a su familia y aseguró que aunque se quede solo seguirá enfrentando a las autoridades y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“De ante mano yo les agradezco un chingo a todo el mundo que le ha arriado (sic). Gracias ante todo, yo voy a estar con ustedes (…) Aunque me quede solo, aunque me dejen solo como un perro me les voy a aferrar”, se oye en la grabación de 1:15 minutos donde se ve a “El Marro” sentado al aire libre.

En otro video confirmó la detención de 26 personas, entre ellas su propia madre y arremetió contra Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien llamó “gonorriento” en referencia a la supuesta enfermedad que padece.

“El Mencho” se ve ansioso, desesperado. En uno de los videos suelta el llanto cuando habla de supuestas mujeres (entre ellas su madre) torturadas.

También acusó al Gobierno de abusar de los habitantes de la zona y apoyar al Cártel Jalisco.

Reiteró que aunque le cueste la vida seguirá en pie de lucha en contra del CJNG y contra el cerco que las autoridades le han tendido para detenerlo o abatirlo. Y amenazó con que en Guanajuato “la cosa se va poner de a peso”.

Según reportes, el líder huachicolero se encuentra completamente cercado por las autoridades y el Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que especialistas consideran que es cuestión de tiempo para que “El Marro” sea detenido.

EL OPERATIVO

Un operativo conjunto de autoridades federales y locales en el estado de Guanajuato culminó el sábado con la detención de 29 presuntos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima. Los hechos se iniciaron cerca de las 16:00 horas cuando efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría (ministerio) de la Defensa Nacional (Sedena), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado(FSPE) y de la Fiscalía General del Estado emprendieron registros en la zona conocida como Laja-Bajío.

El área abarca entre otros municipios los de Celaya, Comonfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

Las revisiones buscaban el aseguramiento de inmuebles presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado, informó el Secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala.

El foco del operativo fue el municipio de Celaya, donde la Secretaría de Seguridad Pública estatal detuvo a 29 personas que presuntamente forman parte del Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyo líder es José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”.

Además, se decomisaron armas de fuego, municiones y vehículos, en cantidades aún no detalladas por las autoridades.

La reacción del grupo criminal causó pánico entre la población, que reportó bloqueos de carreteras en al menos 14 de los 46 municipios que tiene Guanjuato, la mayoría en Celaya, la tercera ciudad más grande del estado con casi medio millón de habitantes.

Las autoridades locales precisaron que en Celaya fueron incendiados 21 vehículos, siete negocios y un terreno baldío, aunque no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

El Secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, reconoció que los bloqueos e incendios fueron una maniobra del Cártel de Santa Rosa de Lima para distraer a las autoridades que realizaban los registros.

LA DISPUTA DE LOS CÁRTELES

El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), considerado como uno de los más poderosos de México, para controlar el mercado del robo de hidrocarburos, del narcomenudeo y la extorsión, como admiten las autoridades estatales.

Derivado de ello, Guanajuato se ha mantenido desde 2019 como el estado mexicano con más homicidios dolosos.

De enero a mayo de este año se registraron 1,903 asesinatos, lo que supone un promedio de 12 diarios.

Celaya, donde seis personas, incluyendo una niña, fueron asesinadas este viernes en una casa, ha sido escenario de diversos hechos delictivos este mes.

En el primer día de junio dos agentes de la Fiscalía del Estado fueron asesinados, apenas 24 horas después de que dos policías municipales también resultaran muertos a tiros.