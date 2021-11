Aparece Zeus, gato por el que ofrecían 20 mil pesos de recompensa

El gatito Bengalí, de nombre "Zeus" que se había extraviado en la colonia Valle Alto, de Culiacán, por el que se ofrecía una recompensa de veinte mil pesos por su entrega, fue recuperado por su dueña, la joven Renata, al ubicarlo refugiado en una alcantarilla del Polideportivo, ubicado en la misma colonia.

Se desconoce si la recompensa ofrecida por su localización y entrega fue pagada en virtud que solo se dio a conocer que la joven recibió una llamada para avisarle que una mascota con las mismas características había sido vista en un sistema de drenaje.

La propietaria de este pequeño gato Bengalí, el cual porta un collar con un GPS, el cual no se activó el pasado 18 de noviembre, cuando saltó entre los techos de las casas y desapareció, sólo reportó que al acudir al lugar donde le habían señalado que presuntamente se refugiaba logró rescatarlo y devolverlo a su hogar.

El caso de "Zeus", se hizo viral en redes sociales, al divulgar la joven Renata, el extravió de su pequeña mascota y ofrecer una recompensa de 20 mil pesos por su recuperación.

A través de redes sociales se divulgó que el pequeño se extravió desde el pasado 18 noviembre, luego de trepar, presuntamente con otros gatos el techo de la casa, pese a que este lleva un collar con un localizador de GPS, su dueña estableció que no se activó.

Los datos que fueron subidos a redes sociales, por su dueña, hace notar que "Zeus" fue visto en el templo católico de la colonia de Valle Alto, pero el personal que limpia la iglesia lo sacaron por considerar que es un animal callejero que buscaba comida.

Su propietaria destacó que el gatito lo tiene desde pequeño, el cual, no permite que personas ajenas se le acerquen.